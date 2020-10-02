Новошахтинский завод нефтепродуктов, собственником которого значится жена Виктора Медведчука Оксана Марченко, включили в рейтинг 200 крупнейших частных компаний в России, составленный российской редакцией журнала Forbes.

Об этом говорится в сюжете программы «Схемы: коррупция в деталях».

Нефтезавод жены кума президента РФ Владимира Путина оказался в первой сотне рейтинга. 142,7 млрд гривен годовой выручки обеспечило предприятию 78-ю позицию в списке.

Кроме того, завод Марченко является крупнейшим предприятием в Ростовской области: выше него в списке российского Forbes нет ни одного предприятия из этого региона.

Новошахтинский завод обошел таких российских промышленных гигантов как «Сибирский антрацит» и «Газпром бурение» Игоря Ротенберга – сына друга и партнера Путина по самбо Аркадия Ротенберга.

Как ранее сообщали «Схемы», «Новошахтинский завод нефтепродуктов» продает продукцию в США, несмотря на американские санкции против кума президента РФ Владимира Путина.

Продукцию этого завода покупает американская корпорация ExxonMobil через швейцарскую фирму-посредника депутата российской Госдумы. Доставка осуществляется танкерами из нейтральных вод Черного моря в порт Хьюстона, штат Техас.

США ввели санкции против Виктора Медведчука в 2014 году. Он не может открыть банковский счет в США, а его американские активы должны быть заморожены.