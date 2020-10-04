С 1 ноября в швейцарском кантоне Женева минимальная заработная плата будет составлять 23 франка (25 долларов или 709 гривен) в час.

Таким образом, за 8-часовой рабочий день женевец будет зарабатывать более 5000 гривен, что в настоящее время является минимальной заработной платой в Украине за месяц, пишет hromadske.

Сообщается, что решение об увеличении минимальной заработной платы поддержали 58% жителей Женевы на референдуме 27 сентября. Перед этим инициативу поддержали местные профсоюзы, утверждая, что она поможет «побороть бедность, помочь социальному сплочению и уважению достоинства людей».

Профсоюзы также назвали результаты голосования «исторической победой», что поможет обеспечить надлежащую зарплату для 30 тысяч женевских работников, две трети из которых — женщины. Дело в том, что на двух предыдущих референдумах — в 2011 и 2014 годах — ту же инициативу большинство избирателей не поддерживало.

По словам властей кантона, теперь в Женеве будет «самая высокая в мире минимальная заработная плата». Впрочем, следует учитывать, что Женева является одним из самых дорогих для проживания мест в мире согласно рейтингу издания The Economist, а примерный месячный доход в 4000 франков лишь ненамного превышает черту бедности в Швейцарии (3968 франков).

Напомним, что Верховная Рада Украины увеличила минимальную заработную плату в стране до 5 тысяч гривен месячную и 29,2 гривен почасовую.