Дизайнер опубликовал в Twitter свою коллекцию минималистичных иконок приложений для iPhone. Изображения значков настолько понравились пользователям, что они начали покупать коллекцию, и так за 6 дней дизайнер заработал 101 тысячу долларов.

Об этом дизайнер, известный как Траф, написал в своем блоге. Он рассказал, что стал успешным, потому что «создал правильный контент в правильное время» и ему помог технологический обозреватель в YouTube Марк Браунли. Траф заметил, что люди активно выставляли скриншоты своих недавно настроенных домашних экранов iPhone с цветными иконками и виджетами. У пользователей Android и раньше была такая возможность, но Apple до последнего обновления не позволяла менять значки приложений. Траф не терял времени и тоже поделился своими минималистическими иконками. Коллекция понравилась тысячам пользователей.

За шесть дней после публикации твита набор за 28 долларов приобрели более 3 тысяч человек. Таким образом дизайнер смог заработать более 101 тысячи долларов. Траф рассказал, что его смартфон постоянно вибрировал из-за новых заказов, и ему пришлось выключить уведомления. Продажи особенно выросли после того, как обозреватель на YouTube Марк Браунли, который имеет более 12 миллионов подписчиков, рассказал о значках. Сейчас появились еще два цвета иконок: красно-черный и красно-белый.

Дизайнер также рассказал, что к такому заработку стремился уже семь лет — именно столько он уже создает различные коллекции иконок приложений. Первый набор он продавал за 99 центов.

Поэтому Траф советует всем, кто надеется повторить его успех, много работать и слепо не подражать тенденциям.

«Если бы я делал это (значки — ред.) только ради зарабатывания денег, я уверен, что это не сработало бы. Продолжайте делать то, что вам нравится, делитесь этим с миром, а все остальное пусть делает интернет», — написал дизайнер.