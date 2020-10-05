В Украине хватит запасов газа для того, чтобы отопительный сезон прошел без кризисов.
Об этом сообщает Укртрансгаз.
По состоянию на сейчас запас природного газа в подземных газохранилищах составляет 27,9 миллиардов кубических метров, что на 37% превышает показатели прошлого года.
— В этом году уровень наполнения украинских газохранилищ достигнет самого высокого уровня за последние десять лет. Соответственно, со стороны оператора ПХГ мы сделали все необходимое, чтобы ближайший отопительный сезон прошел без кризисов, — говорится в сообщении.
Как известно, три украинских газохранилища (Дашавское, Богородчанское и Кегичевское) завершили сезон закачки газа с уровнем наполнения около 99%.
Напомним, 29 июля НАК «Нафтогаз Украины» наложила арест на счета ОКП «Николаевоблтеплоэнерго». На предприятии заявили, что предстоящий отопительный сезон в Николаеве находится под угрозой срыва.
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В Украине хватит запасов газа для того, чтобы отопительный сезон прошел без кризисов.
Об этом сообщает Укртрансгаз.
По состоянию на сейчас запас природного газа в подземных газохранилищах составляет 27,9 миллиардов кубических метров, что на 37% превышает показатели прошлого года.
— В этом году уровень наполнения украинских газохранилищ достигнет самого высокого уровня за последние десять лет. Соответственно, со стороны оператора ПХГ мы сделали все необходимое, чтобы ближайший отопительный сезон прошел без кризисов, — говорится в сообщении.
Как известно, три украинских газохранилища (Дашавское, Богородчанское и Кегичевское) завершили сезон закачки газа с уровнем наполнения около 99%.
Напомним, 29 июля НАК «Нафтогаз Украины» наложила арест на счета ОКП «Николаевоблтеплоэнерго». На предприятии заявили, что предстоящий отопительный сезон в Николаеве находится под угрозой срыва.