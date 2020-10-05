Египет с 1 ноября 2020 года до 30 апреля 2021 года отменяет уплату туристами визового сбора, но оставляет требование теста на COVID-19.

Об этом сообщает посольство Украины в Египте в Facebook.

— По решению египетского правительства, все туристы, прибывающие в губернаторства Южный Синай, Красное море, Луксор и Асуан, будут освобождены от уплаты визового сбора с 1 ноября 2020 года до 30 апреля 2021 года, — говорится в сообщении.

В то же время, требования об обязательном наличии отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до прибытия в Египет, пока остаются без изменений.

Вместе с тем, существует возможность сдачи такого теста по прибытии в ряд курортных городов.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения Египта обнародовало дополнительные требования к сертификату с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус,.