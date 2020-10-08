В присутствии Президента Украины Владимира Зеленского, который находится в Британии с официальным визитом, был подписан Меморандум о взаимопонимании между Государственным секретарем Ее Британского Величества.

Об этом сообщает сайт Президента Украины.

В соответствии с Меморандумом, UKEF возобновляет работу на украинском рынке по поддержке британского экспорта. UKEF сможет предоставить кредитные гарантии в размере до 2,5 млрд фунтов стерлингов для британско-украинских торговых контрактов.

— Мы привезли из Великобритании два с половиной миллиарда фунтов стерлингов. Это новая страница украинско-британского сотрудничества и беспрецедентное событие для Украины, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Поддержку UKEF смогут привлечь конкретные отрасли, определенные в Меморандуме о взаимопонимании с правительством Украины.

— Эти средства могут быть использованы для реализации инвестиционных проектов в таких приоритетных областях, как безопасность и оборона, сельское хозяйство, инфраструктура, энергетика и здравоохранение. Но мы не ограничиваемся только ими, — добавил Владимир Зеленский.

UKEF поддерживает экспорт всех видов товаров и услуг из Великобритании и может помочь предприятиям любых размеров успешно выполнить экспортный контракт. Кредиты будут предоставляться на 10 лет под очень привлекательную ставку — 2,5% в евро и 3,5% — в фунтах стерлингов. Льготный период кредита, когда можно не выплачивать проценты, - три года, уровень локализации британской доли производства - 20%, а это самое минимальное аналогичное требование среди других экспортно-кредитных агентств Запада. Это означает, что кредит может выдаваться при условии вовлеченности британских производителей только на пятую часть.

— Решение о привлечении UK Export Finance на украинский рынок и подписании этого Меморандума является знаком доверия и поддержки со стороны Великобритании тех трансформационных изменений, которые сейчас происходят в Украине. Убежден, что это откроет новые возможности для партнерства между экономиками наших стран, в частности в сферах обороны и безопасности, возобновляемых источников энергии и транспортной инфраструктуры, — сказал министр финансов Сергей Марченко.

Напомним, Украина и Великобритания подпишут меморандум о развитии украинского военно-морского флота. В его рамках Лондон профинансирует флот почти на 1,4 млрд евро.



