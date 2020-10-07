|Скорость ветра:
|9 м/с
|Восход солнца:
|06:59
|Заход солнца:
|18:19
|Температура завтра:
|+25 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:07
|Заход солнца:
|18:22
|Температура завтра:
|+18 C°
Украина и Великобритания подпишут меморандум о развитии украинского военно-морского флота. В его рамках Лондон профинансирует флот почти на 1,4 млрд евро.
Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в видеокомментарии, который есть в распоряжении РБК-Украина.
По его словам, визит в Великобританию будет историческим. Там запланирована встреча с премьер-министром Борисом Джонсоном, на ней подпишут соглашение о стратегическом партнерстве и о торговле.
– Второй вопрос - это подписание меморандума о развитии военно-морского флота. Важный стратегический документ, будем на военно-морской базе, подпишем этот меморандум на сумму 1,25 млрд фунтов стерлингов (почти 1,4 млрд евро, - прим). Мы все верили в то, что снова появится военно-морской флот в Украине и, наконец, это первый такой мощный шаг, - заявил Зеленский.
Он также добавил, что будет встреча с королевской семьей, бизнесом и украинской общиной.
– Отдельно будет встреча с мэром Лондон-сити. Это моя мечта - построить Киев-сити. Будем об этом говорить, - добавил Зеленский.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена сегодня, 7 октября, посетили с официальным визитом Великобританию.
Украина и Великобритания подпишут меморандум о развитии украинского военно-морского флота. В его рамках Лондон профинансирует флот почти на 1,4 млрд евро.
Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в видеокомментарии, который есть в распоряжении РБК-Украина.
По его словам, визит в Великобританию будет историческим. Там запланирована встреча с премьер-министром Борисом Джонсоном, на ней подпишут соглашение о стратегическом партнерстве и о торговле.
– Второй вопрос - это подписание меморандума о развитии военно-морского флота. Важный стратегический документ, будем на военно-морской базе, подпишем этот меморандум на сумму 1,25 млрд фунтов стерлингов (почти 1,4 млрд евро, - прим). Мы все верили в то, что снова появится военно-морской флот в Украине и, наконец, это первый такой мощный шаг, - заявил Зеленский.
Он также добавил, что будет встреча с королевской семьей, бизнесом и украинской общиной.
– Отдельно будет встреча с мэром Лондон-сити. Это моя мечта - построить Киев-сити. Будем об этом говорить, - добавил Зеленский.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена сегодня, 7 октября, посетили с официальным визитом Великобританию.