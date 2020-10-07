Украина и Великобритания подпишут меморандум о развитии украинского военно-морского флота. В его рамках Лондон профинансирует флот почти на 1,4 млрд евро.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в видеокомментарии, который есть в распоряжении РБК-Украина.

По его словам, визит в Великобританию будет историческим. Там запланирована встреча с премьер-министром Борисом Джонсоном, на ней подпишут соглашение о стратегическом партнерстве и о торговле.

– Второй вопрос - это подписание меморандума о развитии военно-морского флота. Важный стратегический документ, будем на военно-морской базе, подпишем этот меморандум на сумму 1,25 млрд фунтов стерлингов (почти 1,4 млрд евро, - прим). Мы все верили в то, что снова появится военно-морской флот в Украине и, наконец, это первый такой мощный шаг, - заявил Зеленский.

Он также добавил, что будет встреча с королевской семьей, бизнесом и украинской общиной.

– Отдельно будет встреча с мэром Лондон-сити. Это моя мечта - построить Киев-сити. Будем об этом говорить, - добавил Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена сегодня, 7 октября, посетили с официальным визитом Великобританию.