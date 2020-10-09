Премьер-министр Денис Шмыгаль предлагает привлечь к дисциплинарной ответственности глав государственных администраций в областях, где медработники не получили обещанные доплаты за работу с больными COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина по результатам совещания премьера и главами ОГА.

9 октября глава правительства созвал совещание с главами государственных областных администраций при участии секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова — о ситуации с распространением на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Премьер-министр заслушал руководителей ОГА об эпидемической ситуации в областях. Шмыгаль отметил, что до сих пор не решена проблема с доплатами к зарплатам медработникам за сентябрь, не было выплат почти в 160 учреждениях в разных областях.

— Попрошу министра здравоохранения предоставить информацию, на ее основе правительство будет делать представление на Офис президента для привлечения к дисциплинарной ответственности соответствующих глав ОГА. Будем ставить вопрос увольнения соответствующих руководителей ДОЗ (департаментов здравоохранения - прим.). Врачи ждали денег, при том, что они были выделены. НСЗУ подписывала контракты круглосуточно и без выходных. Если люди на местах не хотят работать, будем прибегать к жестким мерам, — заявил Денис Шмыгаль.

Шмыгаль также поручил заместителю министра здравоохранения — главному государственному санитарному врачу Олегу Ляшко и главам облгосадминистраций поставить на личный контроль работу горячих линий.

На их основе планируется «развивать контактные центры», так как «один из главнейших приоритетов — быстрое развертывание системы обнаружения контактных лиц».

Напомним, 9 октября премьер-министр Денис Шмыгаль созвал совещание с председателями государственных областных администраций с участием секретаря СНБО относительно ситуации с COVID-19.