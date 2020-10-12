Государственное предприятие «Укроборонсервис» закупило 6 бронеавтомобилей у компании, принадлежащей «Богдан Моторс» Олега Гладковского.

Об этом пишут «Наші гроші».

Шесть бронированных автомобилей для ВСУ стоили почти 45 миллионов гривен. Причем такая покупка освобождена от налогообложения. Транспорт должны доставить до 20 ноября. К этому времени «Укроборонсервис» должен выплатить 70% аванса, то есть более 31 миллиона гривен. Остальные средства будут выплачены после доставки транспорта.

«Укроборонсервис», как часть государственного концерна «Укроборонпром», среди прочего производит для украинской армии машины артиллерийской разведки «Барс-8АР» на базе легкого бронемобиль «Барс-8».

Сам «Барс-8» производит корпорация «Богдан» в Черкассах совместно с ЗАО «Научно-производственное объединение «Практика» Олега Высоцкого. Его собирают на платформе пикапа Dodge Ram.

Отметим, что Олег Гладковський ㅡ владелец «Богдан Моторс», бывший заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны и близкий друг бывшего президента Петра Порошенко.

В прошлом году Олег Гладковський и его сын Игорь стали фигурантами громкого дела о хищениях в Министерстве обороны Украины. В феврале 2019 журналисты из проекту Bihus.Info опубликовали масштабное расследование о схемах при закупках в «оборонке». По оценке расследователей, сумма, которую заработали на схеме — по меньшей мере 250 миллионов гривен.