Компания Apple 13 октября официально представила первый в линейке смартфон с поддержкой 5G iPhone 12.

Компания проводит онлайн-презентацию в прямом эфире.

Его дизайн имеет плоские боковые грани. На 6,1-дюймовом дисплее Super Retina XDR есть вырез для Face ID.

Экран защищает покрытие Ceramic Shield, разработанное в компании Corning, создавшей Gorilla Glass.

Смартфон работает на базе процессора Apple A14 Bionic, который обеспечивает еще более высокую производительность благодаря 5-нм техпроцессу. Он также работает с графикой на 50% быстрее, чем предшественник — Apple A13.

Двойная камера позволяет снимать в широкоугольном (подходит для съемки пейзажей) и стандартном режимах. Оба модуля получили более широкую диафрагму, которая обеспечивает большую светопропускную способность, а также поддержку Smart HDR 3 для широкого динамического диапазона. Так называемая вычислительная фотография позволяет в режиме ночной съемки передавать все детали снимка.

Еще одним нововведением стал MagSafe — специальная технология магнитного крепления беспроводной зарядки на «спинке» iPhone 12. А вот новых зарядных устройств в коробках с iPhone не будет — Apple объясняет это заботой о природе. Кроме того, сами упаковки удастся сделать меньше. Вместо кабеля USB — Lightning в комплекте будет кабель USB-C — Ligthning.