Созданная Биллом Гейтсом корпорация Microsoft третий раз подряд возглавила ежегодный рейтинг 100 наиболее ответственных корпораций США.

Об этом сообщает Forbes.

Также, апервую пятерку обновленного списка, помимо Microsoft, вошли исключительно технологические гиганты - NVIDIA, Apple, Intel и Alphabet.

— Forbes составил рейтинг совместно с некоммерческой организацией Just Capital. Рейтинг сформирован после изучения данных о 928 крупнейших публичных корпораций США из индекса Russell1000, — говорится в статье.

Уточняется, что помимо открытых корпоративных отчетов и исследований, при составлении рейтинга использовались данные опроса 110 тыс. американцев, которые рассказали авторам исследования, какие аспекты корпоративных взаимоотношений они считают наиболее важными.

Первая десятка рейтинга выглядит так:

Microsoft

NVIDIA

Apple

Intel

Alphabet

JPMorgan Chase

Salesforce.com

AT&T

Cisco Systems

Adobe

Рейтинг Just100 публикуется в четвертый раз. В 2017 году первое место в нем заняла компания Intel, после чего Microsoft три года подряд становился первым.

Напомним, Microsoft планирует построить новый центр обработки данных в Греции. Корпорация инвестирует в инфраструктуру облачных сервисов в стране, ослабленной десятилетним долговым кризисом и пандемией коронавируса.