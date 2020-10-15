В Украине с молотка продали первое государственное предприятия по производству спирта — Немировский спиртзавод.
Об этом сообщила пресс-служба Фонда госимущества.
Завод приватизировали за 55,08 миллиона гривен, хотя стартовая цена составляла 49,57 миллиона гривен. При этом компания-победитель была единственной подавшей заявку на участие в аукционе.
Приватизация Немировского завода будет считаться официально завершенной после подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи и проведения полного расчета.
Также предстоит продажа еще двух государственных объектов спиртовой отрасли — Артемовского спиртзавода под Харьковом и Овечацкого МПД (место проведения деятельности) в Винницкой области.
Напомним, Фонд государственного имущества готов начать процесс приватизации 41 объекта госпредприятия «Укрспирт».
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В Украине с молотка продали первое государственное предприятия по производству спирта — Немировский спиртзавод.
Об этом сообщила пресс-служба Фонда госимущества.
Завод приватизировали за 55,08 миллиона гривен, хотя стартовая цена составляла 49,57 миллиона гривен. При этом компания-победитель была единственной подавшей заявку на участие в аукционе.
Приватизация Немировского завода будет считаться официально завершенной после подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи и проведения полного расчета.
Также предстоит продажа еще двух государственных объектов спиртовой отрасли — Артемовского спиртзавода под Харьковом и Овечацкого МПД (место проведения деятельности) в Винницкой области.
Напомним, Фонд государственного имущества готов начать процесс приватизации 41 объекта госпредприятия «Укрспирт».