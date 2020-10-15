В Украине с молотка продали первое государственное предприятия по производству спирта — Немировский спиртзавод.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда госимущества.

Завод приватизировали за 55,08 миллиона гривен, хотя стартовая цена составляла 49,57 миллиона гривен. При этом компания-победитель была единственной подавшей заявку на участие в аукционе.

Приватизация Немировского завода будет считаться официально завершенной после подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи и проведения полного расчета.

Также предстоит продажа еще двух государственных объектов спиртовой отрасли — Артемовского спиртзавода под Харьковом и Овечацкого МПД (место проведения деятельности) в Винницкой области.