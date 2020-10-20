Правоохранители задержали следователя Бучанского отдела полиции Ирпенского отделения Нацполиции в Киевской области по факту вымогательства от гражданина, подозреваемого в краже, 4 тысяч долларов за ненаправление в суд ходатайства о заключении под стражу.

Об этом сообщаетОфис генпрокурора.

Сообщается, следователь требовал от межичины, подозреваемого в совершении кражи, 4 тысячи долларов США взятки за необращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Также за эти деньги он обещал направить в суд обвинительный акт соглашения о признании вины с согласованным наказанием, не связанным с лишением свободы.

Правоохранителями задокументировано получение полицейским неправомерной выгоды двумя частями. При получении второго транша — 3 тысячи 600 долларов США — следователя задержали.

Продолжаются неотложные следственные и процессуальные действия по делу о получении взятки (часть 3 статьи 368 УК Украины).

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Устанавливаются возможные сообщники задержанного.

Напомним, что во время негласных следственных действий в Николаеве сотрудники спецподразделения Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований задержали оперуполномоченного Центрального отдела полиции при получении 3 тысяч долларов взятки.