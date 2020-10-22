Компания SpaceX запланировала на 22 октября запуск 15-ой миссии Starlink с партией интернет-спутников.

Об этом сообщается на сайте SpaceX.

«Запуск запланирован на 22 октября в 12:14 p. m. EDT. Falcon 9 стартует с комплекса SLC-40 во Флориде», — говорится в сообщении.

SpaceX планирует вывести на околоземную орбиту 12 тысяч таких спутников, а затем довести их количество до 30 тысяч.

Напомним, что в воскресенье, 18 октября, компания Илона Маска SpaceX отправила на орбиту очередную партию спутников. В частности, 60 спутников доставила ракета-носитель Falcon 9 для раздачи интернета Starlink.