«Приватбанк» планирует начать судебную тяжбу с семьей Суркисов из-за долга футбольного клуба «Динамо» Киев в размере 20 миллионов долларов.

Об этом пишет Liga.net со ссылкой на источники.

На данном этапе банк не комментирует этот долг и планы, ссылаясь на банковскую тайну.

Клуб должен почти 17 миллионов долларов государственному «Приватбанку», еще около 5 миллионов долларов — личный долг Игоря Суркиса. По информации собеседников издания, знакомых с позицией банка, «Приватбанк» выставит им счета уже до конца этого года.

В 2008 году «Динамо» оформило первый кредит в «Приватбанке» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. История начиналась с кредитного лимита примерно на 3 миллиона долларов.

В течение последующих восьми лет «Приват» был постоянным кредитором «Динамо»: в январе 2018 года, когда истек последний кредитный договор между сторонами, клуб был должен банку $16,7 миллионов.

Крупными клиентами «Приватбанка» были и члены семьи бизнесменов Григория и Игоря Суркисов, которые с середины 90-х годов контролируют «Динамо». Их депозиты в «Привате» превышали миллиард гривен, львиная доля принадлежала отцу братьев-бизнесменов — Рахмилю Суркису. Он держал в банке 20 млн долларов. Этот депозит выступал обеспечением кредитов «Динамо».

Также семья активно пользовалась кредитными ресурсами банка — особенно Игорь Суркис, долг которого превышал 150 миллионов гривен (более $5 миллионов по курсу на 21 октября).

Напомним, президент киевского футбольного клуба «Динамо» Игорь Суркис заявил, что готов продать клуб, но пока нет желающих.