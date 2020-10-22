Украинский-американская компания EOS Data Analytics заключила соглашение с южноафриканской компанией Dragonfly Aerospace о поставках высокопроизводительных мультиспектральных камер HR-250 для оснащения собственного спутника.

Об этом заявили в компании, передает Экономическая правда.

Запуск на низкую орбиту Земли запланирован на начало 2022 года. Камеры позволят получать широкодиапазонные изображения с отпечатком из 7 спектральных полос с разрешением около одного метра.

«Мультиспектральные снимки незаменимы для отслеживания изменений окружающей среды. Они позволяют проводить регулярные наблюдения на отдельных территориях и точно локализовать зоны разрушительного воздействия человека на природу», — говорится в заявлении.

Отмечается, что внедрение мультиспектральных снимков в работу EOS Crop Monitoring предоставит больше возможностей для ведения точного земледелия.

Изображение с собственного спутника помогут аграриям получить точные данные для анализа важных показателей состояния их угодий.

Напомним, компания SpaceX запланировала на 22 октября запуск 15-ой миссии Starlink с партией интернет-спутников.