В Службе безопасности Украины раскрыли незаконную схему, организованную топ-менеджерами аэропорта Борисполь совместно с представителями генподрядчика, в результате которой было обналичено почти 37 миллионов гривен государственных средств.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Сообщается, что в 2017-18 годах представители генподрядчика вступили в сговор с топ-менеджментом аэропорта. Вместе они подделывали данные по объему выполненных работ и поставке стройматериалов. Затем они проводили безтоварные операции через ряд фиктивных фирм. Так они вывели в наличку 37 миллионов государственных средств и безосновательно сформировали налоговый кредит с НДС на более чем 6 миллионов гривен.
В рамках уголовного производства сотрудники СБУ провели обыски в офисах и жилищах фигурантов дела, в которых изъяли документацию и электронные носители с информацией о незаконных операциях, а также пометки и черновики с записями, подтверждающими оборудки.
Также в рамках дела правоохранители получили доступ к документации аэропорта по операциям с компанией-фигурантом производства.
Напомним, что коммунальное предприятие «Николаевский международный аэропорт» оплатило 16,5 миллиона гривен из 125 необходимых за установку радиотехнического оборудования фирме, которую СБУ подозревает в хищении бюджетных денег.
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В Службе безопасности Украины раскрыли незаконную схему, организованную топ-менеджерами аэропорта Борисполь совместно с представителями генподрядчика, в результате которой было обналичено почти 37 миллионов гривен государственных средств.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Сообщается, что в 2017-18 годах представители генподрядчика вступили в сговор с топ-менеджментом аэропорта. Вместе они подделывали данные по объему выполненных работ и поставке стройматериалов. Затем они проводили безтоварные операции через ряд фиктивных фирм. Так они вывели в наличку 37 миллионов государственных средств и безосновательно сформировали налоговый кредит с НДС на более чем 6 миллионов гривен.
В рамках уголовного производства сотрудники СБУ провели обыски в офисах и жилищах фигурантов дела, в которых изъяли документацию и электронные носители с информацией о незаконных операциях, а также пометки и черновики с записями, подтверждающими оборудки.
Также в рамках дела правоохранители получили доступ к документации аэропорта по операциям с компанией-фигурантом производства.
Напомним, что коммунальное предприятие «Николаевский международный аэропорт» оплатило 16,5 миллиона гривен из 125 необходимых за установку радиотехнического оборудования фирме, которую СБУ подозревает в хищении бюджетных денег.