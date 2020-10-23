В Службе безопасности Украины раскрыли незаконную схему, организованную топ-менеджерами аэропорта Борисполь совместно с представителями генподрядчика, в результате которой было обналичено почти 37 миллионов гривен государственных средств.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Сообщается, что в 2017-18 годах представители генподрядчика вступили в сговор с топ-менеджментом аэропорта. Вместе они подделывали данные по объему выполненных работ и поставке стройматериалов. Затем они проводили безтоварные операции через ряд фиктивных фирм. Так они вывели в наличку 37 миллионов государственных средств и безосновательно сформировали налоговый кредит с НДС на более чем 6 миллионов гривен.

В рамках уголовного производства сотрудники СБУ провели обыски в офисах и жилищах фигурантов дела, в которых изъяли документацию и электронные носители с информацией о незаконных операциях, а также пометки и черновики с записями, подтверждающими оборудки.

Также в рамках дела правоохранители получили доступ к документации аэропорта по операциям с компанией-фигурантом производства.

Напомним, что коммунальное предприятие «Николаевский международный аэропорт» оплатило 16,5 миллиона гривен из 125 необходимых за установку радиотехнического оборудования фирме, которую СБУ подозревает в хищении бюджетных денег.