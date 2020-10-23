Министерство финансов ведет переговоры с международными финансовыми организациями о финансировании проекта организации троллейбусного сообщения между городами Краматорской агломерации.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Планируется, что троллейбусная линия протяженностью 48 километров свяжет Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку.

— Между городами агломерации сейчас отсутствует качественное транспортное сообщение, хотя расстояние между этими городами достаточно невелика: 3,5 километра — от Славянска в Краматорск, 5,5 километров — от Краматорска до Дружковки, 8 километров — от Дружковки до Константиновки, — пояснили в министерстве.

Ожидается, что в проект также будут интегрированы действующие городские троллейбусные сети Краматорска и Славянска. В перспективе эту новую сеть предлагается продлить до города Святогорск.

Заместитель министра финансов Александр Кава уже обсудил возможное привлечение кредитных средств с представителями Европейского инвестиционного банка. В Минфине отмечают, что представители ЕИБ выразили свою заинтересованность проектом.

Напомним, Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета объявил тендер на строительство троллейбусной линии в Корабельный район за 47 миллионов гривен.