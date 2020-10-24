С 5 сентября текущего года - с начала предвыборной кампании - политсилы, участвующие в ней, потратили на рекламу в Facebook более 70 миллионов гривен (2,5 миллиона долларов).
Об этом в пятницу, 23 октября, сообщило агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Гражданской сети ОПОРА.
Отмечается, что рекламная кампания в социальной сети была особенно насыщенной в последние недели.
— Если сравнивать активность партий на расходование этих ресурсов, то в сентябре это было почти 30 тысяч долларов в день различными политическими силами совокупно. Уже в октябре сумма достигала 150 тысяч долларов в день, — сообщила глава правления ОПОРЫ Ольга Айвазовская.
Ранее сообщалось, что в Николаеве людям за деньги предлагали поучаствовать в мероприятиях одной из партий.
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С 5 сентября текущего года - с начала предвыборной кампании - политсилы, участвующие в ней, потратили на рекламу в Facebook более 70 миллионов гривен (2,5 миллиона долларов).
Об этом в пятницу, 23 октября, сообщило агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Гражданской сети ОПОРА.
Отмечается, что рекламная кампания в социальной сети была особенно насыщенной в последние недели.
— Если сравнивать активность партий на расходование этих ресурсов, то в сентябре это было почти 30 тысяч долларов в день различными политическими силами совокупно. Уже в октябре сумма достигала 150 тысяч долларов в день, — сообщила глава правления ОПОРЫ Ольга Айвазовская.
Ранее сообщалось, что в Николаеве людям за деньги предлагали поучаствовать в мероприятиях одной из партий.