Николаевские полицейские открыли уголовное дело из-за подкупа избирателей.

Как сообщается на сайте полиции Николаевской области, в четверг, 22 октября, во время мониторинга социальной сети Facebook правоохранители нашли видеозапись, на которой неизвестные за денежное вознаграждение предлагают людям принять участие в мероприятиях политической партии, а также передают им деньги.

По факту публикации следователи Заводского отдела полиции начали уголовное дело по части 3 статьи 160 УК «Предоставление избирателям, участникам референдума, юридическим лицам неправомерной выгоды, сопровождается предвыборной агитацией или агитацией по референдуму, упоминанием имени кандидата, названия политической партии, выдвинувшей кандидата на соответствующих выборах или использованием изображения кандидата, символики политической партии, выдвинувшей кандидата на соответствующих выборах».

Отмечается, что санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

Напомним, что в Украине запустили чат-бот «Выборы-2020» для обеспечения прозрачного избирательного процесса и контроля за ходом выборов.