В Закарпатской области в селе Мужиево после 15 летнего простоя запускается добыча золота.

Об этом говорится на сайте местной ОГА.

Сейчас на месте работает обогатительная фабрика «Avellana Gold».

— Мы поддержали иностранного инвестора и запуск проекту по добыче золота и полиметаллов, находящихся на территории Мужиевского месторождения. Последний раз предприятие запускали в 2005 году, оно обанкротилось, — отметил председатель ОГА Алексей Петров.

По словам Андрея Смолина, руководителя украинского представительства Avellana Gold на фабрике работает более 30 человек. Предприятие будет перерабатывать 500 тыс тонн руды в год и будет платить более 250 миллионов гривен налогов.

— Металла с нашей продукции будет достаточно для производства 300 тыс аккумуляторов в год и позволит перекрыть потребность страны в импорте цинка, — сообщает Брайан Сэвэдж, генеральный директор компании Avellana Gold.

Напомним, ранее сообщиалось, что лондонскaя компaния «Times» будет восстанавливать Мужиевское месторождение полиметaллических руд, расположенное в Закарпатской области.