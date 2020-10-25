В Закарпатской области в селе Мужиево после 15 летнего простоя запускается добыча золота.
Об этом говорится на сайте местной ОГА.
Сейчас на месте работает обогатительная фабрика «Avellana Gold».
— Мы поддержали иностранного инвестора и запуск проекту по добыче золота и полиметаллов, находящихся на территории Мужиевского месторождения. Последний раз предприятие запускали в 2005 году, оно обанкротилось, — отметил председатель ОГА Алексей Петров.
По словам Андрея Смолина, руководителя украинского представительства Avellana Gold на фабрике работает более 30 человек. Предприятие будет перерабатывать 500 тыс тонн руды в год и будет платить более 250 миллионов гривен налогов.
— Металла с нашей продукции будет достаточно для производства 300 тыс аккумуляторов в год и позволит перекрыть потребность страны в импорте цинка, — сообщает Брайан Сэвэдж, генеральный директор компании Avellana Gold.
Напомним, ранее сообщиалось, что лондонскaя компaния «Times» будет восстанавливать Мужиевское месторождение полиметaллических руд, расположенное в Закарпатской области.
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В Закарпатской области в селе Мужиево после 15 летнего простоя запускается добыча золота.
Об этом говорится на сайте местной ОГА.
Сейчас на месте работает обогатительная фабрика «Avellana Gold».
— Мы поддержали иностранного инвестора и запуск проекту по добыче золота и полиметаллов, находящихся на территории Мужиевского месторождения. Последний раз предприятие запускали в 2005 году, оно обанкротилось, — отметил председатель ОГА Алексей Петров.
По словам Андрея Смолина, руководителя украинского представительства Avellana Gold на фабрике работает более 30 человек. Предприятие будет перерабатывать 500 тыс тонн руды в год и будет платить более 250 миллионов гривен налогов.
— Металла с нашей продукции будет достаточно для производства 300 тыс аккумуляторов в год и позволит перекрыть потребность страны в импорте цинка, — сообщает Брайан Сэвэдж, генеральный директор компании Avellana Gold.
Напомним, ранее сообщиалось, что лондонскaя компaния «Times» будет восстанавливать Мужиевское месторождение полиметaллических руд, расположенное в Закарпатской области.