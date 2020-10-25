Авиакомпания МАУ хочет продавать рекламу, которая будет размещена на фюзеляжах своих самолетов.
Соответствующее объявление авиакомпания разместила в электронной системе, передает avianews.com.
Издание пишет, что минимальная цена заказа составляет 1 миллион 950 тысяч грн за один самолет при размещении не менее чем на 3 месяца. Однако стоимость услуг может быть увеличена в ходе аукциона.
В презентации новой услуги указано, что реклама на фюзеляже не должна перекрывать или конфликтовать с основной ливреей МАУ. Все расходы по изготовлению и размещению носителей несет заказчик.
При этом авиакомпания не разрешит рекламироваться на фюзеляжах ее самолетов своим конкурентам, а также туристическим офисам и турператорам.
«Многие авиаперевозчики в мире брендировали фюзеляжи своих самолетов. Однако если классические авиакомпании в основном используют такую рекламу для промоции регионов, в которых работают, или поддержки каких-то событий. Лоу-косты преимущественно зарабатывают на этом деньги, которые становятся дополнительным источником неавиационных доходов», — добавляет издание.
Напомним, что авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) с 12 октября обновила меры безопасности для пассажиров и экипажа на рейсах.
|
Попереду всіх: найбільше в медіа Миколаєва джинсує «Слуга народу»Катерина Середа
|
Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облрадиСтанислав Мартиросов
Авиакомпания МАУ хочет продавать рекламу, которая будет размещена на фюзеляжах своих самолетов.
Соответствующее объявление авиакомпания разместила в электронной системе, передает avianews.com.
Издание пишет, что минимальная цена заказа составляет 1 миллион 950 тысяч грн за один самолет при размещении не менее чем на 3 месяца. Однако стоимость услуг может быть увеличена в ходе аукциона.
В презентации новой услуги указано, что реклама на фюзеляже не должна перекрывать или конфликтовать с основной ливреей МАУ. Все расходы по изготовлению и размещению носителей несет заказчик.
При этом авиакомпания не разрешит рекламироваться на фюзеляжах ее самолетов своим конкурентам, а также туристическим офисам и турператорам.
«Многие авиаперевозчики в мире брендировали фюзеляжи своих самолетов. Однако если классические авиакомпании в основном используют такую рекламу для промоции регионов, в которых работают, или поддержки каких-то событий. Лоу-косты преимущественно зарабатывают на этом деньги, которые становятся дополнительным источником неавиационных доходов», — добавляет издание.
Напомним, что авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) с 12 октября обновила меры безопасности для пассажиров и экипажа на рейсах.