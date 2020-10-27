Кабинет министров Украины направил 61,55 миллион гривен на ремонт дорог во Львовской области, которые предназначались на программу Министерства здравоохранения для совершенствования диагностики онкологических заболеваний.
Об этом говорится в распоряжении Кабмина.
Всего по бюджетной программе перераспределили 104,7 миллиона гривен. Кроме Укравтодора, средства получило Министерство образования: 20 миллионов гривен на реставрацию главного корпуса Львовского национального университетаимени Ивана Франко, 7,2 миллиона гривен — на создание Международного центра подготовки пилотов, 6 миллионов — на реставрацию корпуса Братского монастыря в Киеве.
Еще 10 миллионов гривен получило Министерство энергетики и угольной промышленности — на развитие Новоконстантиновской шахты в Кировоградской области.
Напомним, ранее глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что деньги на строительство дорог, взятые из фонда борьбы с коронавирусом — это «инвестиции в самих себя».
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Кабинет министров Украины направил 61,55 миллион гривен на ремонт дорог во Львовской области, которые предназначались на программу Министерства здравоохранения для совершенствования диагностики онкологических заболеваний.
Об этом говорится в распоряжении Кабмина.
Всего по бюджетной программе перераспределили 104,7 миллиона гривен. Кроме Укравтодора, средства получило Министерство образования: 20 миллионов гривен на реставрацию главного корпуса Львовского национального университетаимени Ивана Франко, 7,2 миллиона гривен — на создание Международного центра подготовки пилотов, 6 миллионов — на реставрацию корпуса Братского монастыря в Киеве.
Еще 10 миллионов гривен получило Министерство энергетики и угольной промышленности — на развитие Новоконстантиновской шахты в Кировоградской области.
Напомним, ранее глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что деньги на строительство дорог, взятые из фонда борьбы с коронавирусом — это «инвестиции в самих себя».