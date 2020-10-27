193 аэропортам в странах Европы грозит банкротство в ближайшие месяцы, поскольку кризис, вызванный пандемией коронавируса, продолжает наносить ущерб отрасли авиаперевозок.

Такие данные опубликовала во вторник лоббистская группа ACI Europe, передает Politico.

ACI Europe сообщила о снижении пассажиропотока в аэропортах стран Европы в сентябре на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Организация заявляет, что Европе грозит коллапс значительной части системы воздушного транспорта континента, если правительства не предоставят большую поддержку авиационной отрасли.

Всего на континенте насчитывается 740 аэропортов. ACI Europe информирует, что в зоне риска сейчас 193 аэродрома. Ассоциация не называет, какие именно, однако подчеркивает, что это преимущественно региональные аэропорты, которые помогают поддерживать около 277 тысяч рабочих мест.

— Через восемь месяцев с начала кризиса все аэродромы Европы тратят средства, чтобы оставаться открытыми, а доходы даже близко не покрывают эксплуатационные расходы, не говоря уже о капитальных затратах, — отметил генеральный директор ACI Europe Оливер Янковец.

Напомним, что туристическая отрасль получила убыток в размере 730 миллиардов долларов за 8 месяцев 2020 года в результате сокращения числа туристических поездок по всему миру из-за пандемии коронавируса.