Об этом сообщила сама компания.

В Spin Masters объяснили, что решили сделать это из-за значительного роста спроса на настольные игры и головоломки во время карантина.

Компания является третьей в США по объемам производства детских игрушек — до этого она приобрела права на игры «Etch A Sketch», плюшевые игрушки компании Gund и летающие диски Aerobie.

Кубик Рубика — головоломка, которую в 1974 году создал венгерский скульптор и изобретатель Эрне Рубик. Он назвал его «Магический куб», но в 1980 году компания Ideals Toys переименовала его в кубик Рубика. Официально за 50 лет в мире продали более 300 миллионов кубиков.