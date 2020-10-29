В сентябре 2020 года в Украине средняя номинальная заработная плата штатного работника выросла по сравнению с сентябрем 2019 года на 12,3% — до 11 тыс. 998 грн, что является максимальным значением с начала года.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Отмечается, что в сентябре зарплата увеличилась на 4,8% (на 552 гривны) больше по сравнению августом (11 446 гривен).
По данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) в сентябре 2020 года к сентябрю прошлого года выросла на 9,7%, номинальная выросла на 12,3%.
Также Госстат отмечает, что средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в сентябре текущего года была в 2,4 раза выше минимальной заработной платы, которая установлена на уровне 5 000 грн.
Самая высокая начисленная зарплата в сентябре была в Киеве — 17 253 гривен, самая низкая - в Волынской области — 9 766 гривен. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 9 000 до 11 000 гривен.
Самую большую зарплату получают в сфере Информация и телекоммуникации — 20 089 гривен, самую низкую — Временное размещение и организация питания — 6 557 гривен, где зарплаты за месяц выросли на 5,4%.
Напомним, в летние месяцы 2020 года размер заработных плат руководства департаментов и управлений Николаевского городского совета превысил их оклады в десяток раз. Размеры материальной помощи на оздоровление и отпускные составлял в некоторых случаях 50 тысяч гривен.
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В сентябре 2020 года в Украине средняя номинальная заработная плата штатного работника выросла по сравнению с сентябрем 2019 года на 12,3% — до 11 тыс. 998 грн, что является максимальным значением с начала года.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Отмечается, что в сентябре зарплата увеличилась на 4,8% (на 552 гривны) больше по сравнению августом (11 446 гривен).
По данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) в сентябре 2020 года к сентябрю прошлого года выросла на 9,7%, номинальная выросла на 12,3%.
Также Госстат отмечает, что средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в сентябре текущего года была в 2,4 раза выше минимальной заработной платы, которая установлена на уровне 5 000 грн.
Самая высокая начисленная зарплата в сентябре была в Киеве — 17 253 гривен, самая низкая - в Волынской области — 9 766 гривен. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 9 000 до 11 000 гривен.
Самую большую зарплату получают в сфере Информация и телекоммуникации — 20 089 гривен, самую низкую — Временное размещение и организация питания — 6 557 гривен, где зарплаты за месяц выросли на 5,4%.
Напомним, в летние месяцы 2020 года размер заработных плат руководства департаментов и управлений Николаевского городского совета превысил их оклады в десяток раз. Размеры материальной помощи на оздоровление и отпускные составлял в некоторых случаях 50 тысяч гривен.