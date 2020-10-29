Минэкономразвития России сообщает, что досрочно направило более 870 миллионов рублей на решение проблем с водой в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития России.

— Минэкономразвития России на две недели раньше установленного срока направило более 870 миллионов рублей на оперативные мероприятия по обеспечению водой жителей Крыма и Севастополя из федерального бюджета бюджетам регионов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ведомство довело до бюджета Севастополя и Крыма все выделенные средства в размере 227,7 миллионов рублей и 643,5 миллиона рублей соответственно.

Теперь так называемые власти Крыма и Севастополя должны «максимально оперативно заключить государственные контракты на выполнение работ по снижению потерь в сетях водоснабжения, геологическое изучение и разведку водозаборов для увеличения использования подземных вод».

Напомним, кремлевский куратор захваченного Россией Крыма Сергей Аксенов считает необходимым возбудить уголовные дела в отношении людей, которые распорядились перекрыть Северо-Крымский канал.