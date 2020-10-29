Коммунальное предприятие «Николаевский международный аэропорт» закупит реагентов для борьбы с гололедом на 500 тысяч гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса аэропорт 23 октября объявил торги по закупке гранулированного реагента на основе нитрата кальция с ожидаемой стоимостью в 510 тысяч гривен. За эти деньги подрядчик должен будет до 31 декабря 2020 года предоставить аэропорту 15 тонн реагентов.

На данный момент идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона, который должен состоятся 4 ноября.

Напомним, коммунальное предприятие «Николаевский международный аэропорт» потратит 3,1 миллиона гривен на испытание и настройку нового радиотехнического и светосигнального оборудования.





