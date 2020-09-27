Коммунальное предприятие «Николаевский международный аэропорт» потратит 3,1 миллиона гривен на испытание и настройку нового радиотехнического и светосигнального оборудования.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Напомним, что согласно данным ресурса аэропорт 5 сентября объявил торги по выполнению летной проверки и настройки параметров наземных радиотехнических средств посадки и светосигнального оборудования при вводе в эксплуатацию на аэродроме Николаев на ожидаемую сумму в 2 миллиона 750 тысяч гривен. Однако никто так и не подал заявку для участия в аукционе.

Второй тендер чиновники объявили 26 сентября увеличив ожидаемую стоимость работ до 3 миллионов 180 тысяч гривен.

Предполагается, что за эту сумму подрядчик выполнит все запланированные работы до 30 сентября 2021 года. Примечательно, что коммунальное предприятие не опубликовала тендерное задание и технические требования к запланированным испытаниям и компании, которая в будущем будет их проводить.

Также отметим, что в соответствии с «Правилами организации и проведения наземных и летных проверок наземных средств радиотехнического обеспечения полетов и светосигнального оборудования» от 23 марта 2005 года подобные работы выполняются специализированным самолетом-лабораторией, который осуществляет взлет, облет и посадку на аэродром.

На данный момент идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона, который должен состоятся 12 октября 2020 года.

Отметим, что коммунальное предприятие «Николаевский международный аэропорт» Николаевского областного совета потратило на реконструкцию систем светосигнального оборудования аэродрома 41 миллион гривен. Деньги на его установку частично были выделены из Государственного фонда регионального развития Украины.

Напомним, Министерство инфраструктуры Украины 27 августа передало коммунальному предприятию «Николаевский международный аэропорт» 83 единицы специальной техники для его полноценной работы. Однако, 25 сентября в ходе сессии Николаевского облсовета депутаты не согласовали принятие на баланс «Николаевского международного аэропорта» 83 единицы специальной техники на сумму в 50 миллионов гривен.

Ранее Владислав Криклий заявлял, что считает нецелесообразным вкладывать из государственного бюджета деньги в развитие аэропорта Николаева, поскольку в Херсоне уже есть работающий аэропорт, где, по мнению министра, посадочная полоса в лучшем состоянии.

При этом, в феврале на видеохостинге YouTube канале «Pilot Sky Ukraine» была опубликована видеозапись из кабины пилотов рейса из Шарм-Эль-Шейха при посадке самолета Boeing737 в Николаевском международном аэропорту. В ходе подлета к аэродрому пилоты ведут диалог и плохо оценивают работу диспетчерской службы, которая помогала сажать самолет. После того, как самолет коснулся земли, пилоты заявили о хорошем состоянии полосы.

В свою очредь глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявлял, что коммунальное предприятие «Николаевский международный аэропорт» можно переквалифицировать на грузовые перевозки, либо отдать в концессию.

В июле Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков вместе с главой фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией рассказали об идее создать на территории «Николаевского международного аэропорта» стоянку для вертолетов.

Также напомним, что 1 августа 2020 года, Николаевский международный аэропорт впервые за 13 лет принял первый регулярный рейс из Киева, который выполняла компания «Роза Ветров» («Windrose Airlines»). Глава Николаевской ОГА Александр Стадник поблагодарил всех участников восстановления работы КП «Николаевский международный аэропорт».

Как известно, ремонт аэровокзала николаевского аэропорта начался еще летом 2017 года. Тогда народный депутат Украины Давид Макарьян заявлял, что «генеральным подрядчиком» является Григорий Стерпул – председатель правления ОАО «Жилпромстрой-8». Более того, облгосадминистрация заявляла о намерениях запустить аэропорт в конце ноября – в начале декабря 2017 года, то есть до проведения торгов по ремонту аэровокзала. Как известно, аукцион по определению подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту здания аэропорта Николаева состоялся только 4 января 2018 года – уже после того, как «Жилпромстрой-8» выполнил первую очередь ремонта здания. Однако победу в торгах на 102 миллиона гривен выиграла киевская компания «ЕИС», а не «Жилпромстрой-8».

Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко ранее говорил, что даже не знал, какая фирма ремонтировала терминал аэропорта «Николаев» до проведения тендера. Однако после Алексей Савченко поблагодарил Бога за то, что компания «Жилпромстрой-8» Григория Стерпула сделала капитальный ремонт в здании аэровокзала КП «Николаевский международный аэропорт» без каких-либо документов.

4 апреля 2019 года Хозяйственный суд Николаевской области принял решение взыскать с коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» в пользу строительной компании «Жилпромстрой-8» 39,8 миллиона гривен за проделанные работы по реконструкции здания аэровокзала, а также еще 605 тысяч гривен судебного сбора.

Федор Барна заявил, что вместо судебных тяжб предприятие может заключить с компанией «Жилпромстрой-8» мировое соглашение при условии, что сумма выплаты уменьшается до 22 миллионов.

Действующий на тот момент глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко переложил ответственность за вопросы КП «Николаевский международный аэропорт» на своего заместителя Валентина Гайдаржи, отказавшись комментировать судебные тяжбы вокруг коммунального предприятия.

Тогдашний первый заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Вячеслав Бонь обвинил бывшее руководство КП «Николаевский международный аэропорт» в тендерных махинациях, из-за чего аэропорт должен выплатить 40 миллионов компании «Жилпромстрой-8».

11 июня 2019 года Соломенский суд города Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть производство в связи с вероятными нарушениями при ремонте здания николаевского аэропорта компанией «Жилпромстрой-8».

20 февраля 2020 года Одесский апелляционный суд отменил решение Хозяйственного суда Николаевской области о взыскании с коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» в пользу строительной компании «Жилпромстрой-8» 39,8 миллиона гривен за проделанные работы по реконструкции здания аэровокзала.

18 июня 2020 года директор КП «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна заявил, что Верховный суд Украины отказал в удовлетворении иска строительной компании «Жилпромстрой-8» с просьбой взыскать 39,8 миллиона гривен за проделанные работы по реконструкции здания аэровокзала.

Соломенский суд города Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть производство в связи с вероятными нарушениями при ремонте здания николаевского аэропорта компанией «Жилпромстрой-8».

Также напомним, что директор строительной компании «Жилпромстрой-8» Григорий Стерпул, который уже больше года пытается отсудить у КП «Николаевский международный аэропорт» 39,8 миллиона гривен за проделанные работы по реконструкции здания аэровокзала, рассказал, как он выполнял работы, и кто его вынудил взяться за этот объект.