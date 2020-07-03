Директор строительной компании «Жилпромстрой-8» Григорий Стерпул, который уже больше года пытается отсудить у КП «Николаевский международный аэропорт» 39,8 миллиона гривен за проделанные работы по реконструкции здания аэровокзала, рассказал, как он выполнял работы, и кто его вынудил взяться за этот объект.

В интервью НикВести Григорий Стерпул заявил, что, по его мнению, бывшие руководители ОГА, действующие депутаты облсовета и чиновники «кинули его на деньги».

— Конечно меня кинули. По отношению со мной повели себя несправедливо, нечестно, непорядочно. Это так скромно сказано. Многие руководители нашей области показали свое лицо. Теперь я понимаю, почему в таком положении находится наша область, потому что такие наши управленцы. 70% руководителей ОГА и сегодня работает, весь депутатский корпус работает, — заявил Григорий Стерпул.

Алексей Савченко и Григорий Стерпул

Григорий Стерпул утверждает, что взяться за этот объект его «вынудили» бывший глава Николаевской ОГА Алексей Савченко и его заместитель Валентин Гайдаржи. Помимо этого, он отметил, что нынешний директор аэропорта Федор Барна также знал о незаконном ремонте, хотя и отвергает это.

— За этим стоял губернатор (Алексей Савченко, - прим.). Я не хочу сказать, что меня туда затянул Барна, это не так. Он был членом рабочей группы по возобновлению работы аэропорта. Он (Федор Барна, - прим.) присутствовал при всех совещаниях. Он говорит, что он ничего не знает, это непорядочно. Меня туда (в аэропорт, - прим.) затянули два человека: губернатор Савченко и, по его команде, Гайдаржи. На меня давили, требовали, меня вынудили туда зайти, — утверждает Григорий Стерпул.

Директор компании также говорит, что по плану ОГА ремонт в аэропорту должен был идти параллельно с подготовкой проекта и проведением тендера. После чего Григорию Стерпулу обещали выплатить деньги как победителю открытого аукциона, либо в качестве компании субподрядчика.

— Мне сказали делать противоаварийные работы, тем временем должен был произойти тендер… И если бы не выиграл я, то выиграл бы кто-то другой. Мы начали работать в июне, тундер планировалось провести в начале августа. Проект ремонта делался, он был почти готов, он корректировался. Долго не могли где пройти экспертизу. А меня в это время вынуждали работать. Я работал, я просто поверил нашей власти, я думал, что так как все знают значит все нормально. Мне никто не обещал, что я выиграю тендер. Мне говорили: Начинай противоаварийные работы, потом будет тендер, если ты не выиграешь, то ты как субподрядчик получишь деньги за работы, — утверждает он.

Однако, по словам Григория Стерпула, после того, как незаконный ремонт аэропорта приобрел огласку, Алексей Савченко и Валентин Гайдаржи сказали, что он сможет получить деньги за выполненные работы только в судебном порядке.

— Они мне никак не обещали расплатиться. Они мне сказали, что этот вопрос можно решить только в суде. Без решения суда они не могут со мной рассчитаться. Они откровенно сказали, что деньги платить не будут. И самое обидное, что все знали, знала вся область, вплоть до главы ОГА, все знали, что я делаю ремонт, и никто не протянул руку помощи, никто не поинтересовался как живет компания. Все делали вид, что никто ничего не знает. Но как же все не знали, если Барна и Гайдаржи, это блядь два человека, которые постоянно присутствовали в аэропорту, которые постоянно сидели там. Я Савченко за все время видел в коридоре на 4 этаже (ОГА, - прим.), он со мной поздоровался: Григорий Иванович, как дела? Держись! Ивот больше он со мной не разговаривал. Я записывался к нему на прием раз 5, но он меня не принимал. Савченко через секретаря передал, что все вопросы решать нужно через Гайдаржи, — сказал Григорий Стерпул.

Григорий Стерпул говорит, что Федор Барна предлагал ему заплатить 22 миллиона гривен за материалы, которые были потрачены на ремонт аэровокзала, однако эта сумма не устроила его.

— Во что я сегодня верю, так это в то, что суд разберется и примет единственное правильное решение. Будут еще раз рассматривать дело, по цепочке, с самого начала. Я надеюсь, что правда восторжествует. Я не украл, не положил себе в карман. Я вложил деньги в аэропорт, который сегодня работает, — утверждает он.

Директор «Жилпромстрой-8» говорит, что на сегодняшний день аэропорт не введен в эксплуатацию, а вся документация по его ремонту и техническому оснащению находится находится у него.

— А вы знаете как работает аэропорт? Там же проведен капитальный ремонт, а его не ввели в эксплуатацию. Как он работает? Как туда запускают людей? Все в области знают и всем все равно. У меня все документы, но я не буду брать на себя ответственность, — заявил Григорий Стерпул.

Резюмируя свою версию событий ремонта аэровокзала, Григорий Стерпул сказал, что ему стоило бы отказаться от этой «авантюры» и пообещал судиться с аэропортом, пока не получит деньги за выполненные работы.

— Я признаю свою ошибку, конечно нужно было сказать Нет! Наверное, нужно было так сделать. По закону нужно было отказаться. Но я думал, что вся область знает, все знают об этом. Меня ввело в заблуждение еще то, что это объект коммунальной собственности, я думал, что со мной рассчитаются. К сожалению. Но я понимал, что я вкладываю, что я не ворую. Мне губернатор сказать взять кредит, который я до сих пор не закрыл, он обещал мне выплатить все деньги. Я буду судиться до последнего, — резюмировал Григорий Стерпул.

Как известно, ремонт аэровокзала николаевского аэропорта начался еще летом 2017 года. Тогда народный депутат Украины Давид Макарьян заявлял, что «генеральным подрядчиком» является Григорий Стерпул – председатель правления ОАО «Жилпромстрой-8». Более того, облгосадминистрация заявляла о намерениях запустить аэропорт в конце ноября – в начале декабря 2017 года, то есть до проведения торгов по ремонту аэровокзала. Как известно, аукцион по определению подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту здания аэропорта Николаева состоялся только 4 января 2018 года – уже после того, как «Жилпромстрой-8» выполнил первую очередь ремонта здания. Однако победу в торгах на 102 миллиона гривен выиграла киевская компания «ЕИС», а не «Жилпромстрой-8».

Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко ранее говорил, что даже не знал, какая фирма ремонтировала терминал аэропорта «Николаев» до проведения тендера. Однако после Алексей Савченко поблагодарил Бога за то, что компания «Жилпромстрой-8» Григория Стерпула сделала капитальный ремонт в здании аэровокзала КП «Николаевский международный аэропорт» без каких-либо документов.

4 апреля 2019 года Хозяйственный суд Николаевской области принял решение взыскать с коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» в пользу строительной компании «Жилпромстрой-8» 39,8 миллиона гривен за проделанные работы по реконструкции здания аэровокзала, а также еще 605 тысяч гривен судебного сбора.

Федор Барна заявил, что вместо судебных тяжб предприятие может заключить с компанией «Жилпромстрой-8» мировое соглашение при условии, что сумма выплаты уменьшается до 22 миллионов.

Действующий на тот моент глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко переложил ответственность за вопросы КП «Николаевский международный аэропорт» на своего заместителя Валентина Гайдаржи, отказавшись комментировать судебные тяжбы вокруг коммунального предприятия.

Тогдашний первый заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Вячеслав Бонь обвинил бывшее руководство КП «Николаевский международный аэропорт» в тендерных махинациях, из-за чего аэропорт должен выплатить 40 миллионов компании «Жилпромстрой-8».

11 июня 2019 года Соломенский суд города Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть производство в связи с вероятными нарушениями при ремонте здания николаевского аэропорта компанией «Жилпромстрой-8».

20 февраля 2020 года Одесский апелляционный суд отменил решение Хозяйственного суда Николаевской области о взыскании с коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» в пользу строительной компании «Жилпромстрой-8» 39,8 миллиона гривен за проделанные работы по реконструкции здания аэровокзала.

18 июня 2020 года директор КП «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна заявил, что Верховный суд Украины отказал в удовлетворении иска строительной компании «Жилпромстрой-8» с просьбой взыскать 39,8 миллиона гривен за проделанные работы по реконструкции здания аэровокзала.

Также напомним, что Соломенский суд города Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть производство в связи с вероятными нарушениями при ремонте здания николаевского аэропорта компанией «Жилпромстрой-8».