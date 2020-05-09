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Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что государство не будет вкладывать деньги в полноценное развитие Николаевского международного аэропорта.
Об этом она заявил в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.
По словам Владислава Криклия, государство не будет вкладывать деньги в развитие аэропорта в Николаеве, так как в 60 километрах есть аэропорт в Херсоне с более качественной взлетно-посадочной полосе.
— Это сложный вопрос, если честно. Я могу сказать не совсем приятные для николаевцев вещи, так как по этому вопросу нужно дискутировать. Мы в свое время прорабатывали вопрос того, что у нас есть два аэропорта на расстоянии 60 километров (аэропорты в Николаеве и Херсоне, - прим.). С точки зрения логики и того, как в мировой практике строят аэропорты, они должны иметь между собой расстояние в 120-150 километров, чтоб строить еще один аэропорт. В данном случае,рациональнее говорить о каком-то скоростном железнодорожном сообщении, чтобы ты через 10-15 минут уже был в фойе другого аэропорта, чем вкладываться в две полосы, в два зала, и делить пассажиропоток на два аэропорта. Полоса в Николаеве уже есть, внутренние авиарейсы компания «Роза Ветров» уже готова открывать, навигационное оборудование с государственного и местного бюджетов профинансировано. Какие-то базовые и простые вещи мы будем поддерживать, но если говорить о капитальном строительстве, полноценное восстановление перрона и новую взлетную полосу, то нужно все рационально просчитать. Тут вопрос не в конкуренции между городами, не вопрос в том, что Херсон, или Николаев важнее. В Херсоне состояние полосы уже лучше чем в Николаеве. Тут просто вопрос рациональности, — заявил Владислав Криклий.
Министр также отметил, что в перспективе аэропорт Николаев может переквалифицироваться с пассажирского на грузовой.
— Коллективу предприятия не нужно опускать рук, и консервировать аэропорт тоже нельзя. Есть же желание внутренних авиаперевозчиков работать. Просто у нас не типичная ситуация, исходя из мировой логики строительства аэропортов. Мне кажется, что на определенном этапе произойдет трансформация аэропортов, кто-то будет заниматься пассажирскими перевозками, а кто-то грузовыми. Так и Херсонский и Николаевский аэропорты на каком-то этапе сядут и решат, кто будет перевозить пассажиров а кто грузы. Вот тогда они будут друг-друга дополнять, а не конкурировать, — добавил Владислав Криклий.
Напомним, глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что КП «Николаевский международный аэропорт» после карантина продолжит свою работу и будет принимать «сотни и тысячи самолетов» со всего мира.
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Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что государство не будет вкладывать деньги в полноценное развитие Николаевского международного аэропорта.
Об этом она заявил в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.
По словам Владислава Криклия, государство не будет вкладывать деньги в развитие аэропорта в Николаеве, так как в 60 километрах есть аэропорт в Херсоне с более качественной взлетно-посадочной полосе.
— Это сложный вопрос, если честно. Я могу сказать не совсем приятные для николаевцев вещи, так как по этому вопросу нужно дискутировать. Мы в свое время прорабатывали вопрос того, что у нас есть два аэропорта на расстоянии 60 километров (аэропорты в Николаеве и Херсоне, - прим.). С точки зрения логики и того, как в мировой практике строят аэропорты, они должны иметь между собой расстояние в 120-150 километров, чтоб строить еще один аэропорт. В данном случае,рациональнее говорить о каком-то скоростном железнодорожном сообщении, чтобы ты через 10-15 минут уже был в фойе другого аэропорта, чем вкладываться в две полосы, в два зала, и делить пассажиропоток на два аэропорта. Полоса в Николаеве уже есть, внутренние авиарейсы компания «Роза Ветров» уже готова открывать, навигационное оборудование с государственного и местного бюджетов профинансировано. Какие-то базовые и простые вещи мы будем поддерживать, но если говорить о капитальном строительстве, полноценное восстановление перрона и новую взлетную полосу, то нужно все рационально просчитать. Тут вопрос не в конкуренции между городами, не вопрос в том, что Херсон, или Николаев важнее. В Херсоне состояние полосы уже лучше чем в Николаеве. Тут просто вопрос рациональности, — заявил Владислав Криклий.
Министр также отметил, что в перспективе аэропорт Николаев может переквалифицироваться с пассажирского на грузовой.
— Коллективу предприятия не нужно опускать рук, и консервировать аэропорт тоже нельзя. Есть же желание внутренних авиаперевозчиков работать. Просто у нас не типичная ситуация, исходя из мировой логики строительства аэропортов. Мне кажется, что на определенном этапе произойдет трансформация аэропортов, кто-то будет заниматься пассажирскими перевозками, а кто-то грузовыми. Так и Херсонский и Николаевский аэропорты на каком-то этапе сядут и решат, кто будет перевозить пассажиров а кто грузы. Вот тогда они будут друг-друга дополнять, а не конкурировать, — добавил Владислав Криклий.
Напомним, глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что КП «Николаевский международный аэропорт» после карантина продолжит свою работу и будет принимать «сотни и тысячи самолетов» со всего мира.
|
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|
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|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный