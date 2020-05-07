Глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что КП «Николаевский международный аэропорт» после карантина продолжит свою работу и будет принимать «сотни и тысячи самолетов» со всего мира.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, функционирование аэропорта продолжится даже вопреки «местным политическим группам», которые этому мешают.

— Хочу отметить, что возобновление работы Николаевского аэропорта крайне важно, поэтому несмотря на то, что некоторые местные политические группы мешают решению этого вопроса, аэропорт будет работать и принимать сотни и тысячи самолетов по всему миру, - написал Александр Стадник.

Глава ОГА добавил, что после конца карантинных ограничений с николаевского аэропорта начнутся регулярные рейсы на Киев.

— Кроме этого с директором аэропорта Фёдором Барной обсудили вопрос возобновления работы аэропорта после окончания карантина. К тому же после открытия государственных границ планируем начать регулярные рейсы «Киев-Николаев-Киев», другие внутренние и международные авиарейсы для воздушных перевозок, - Александр Стадник.

Ранее сообщалось, что украинская авиакомпания Windrose («Роза Ветров») планирует с 1 июля запустить еждневные рейсы из Киева в Николаев и обратно.