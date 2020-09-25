Николаевский облсовет согласовал принятие на баланс «Николаевского международного аэропорта» 83 единицы специальной техники на сумму в 50 миллионов гривен.

Об этом стало известно сегодня, 25 сентября, в ходе сессии Николаевского облсовета, пишут НикВести.

Директор коммунального предприятия Николаевского областного совета «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна сообщил депутатам, что специализированная техника передается на безоплатной основе от аэропорта «Борисполь» при поддержке Министерство инфраструктуры.

— Облсовету нужно просто дать свое согласие. Нам передают снегоуборочную технику, системы воздушного запуска, перронные автобусы. Мы эту технику сами никогда бы не позволили купить. Она оценивается в 50-60 миллионов гривен, — заявил Федор Барна.

В итоге после продолжительных обсуждения только 33 депутата проголосовали «За» данное решение.

Напомним, 27 августа Министерство инфраструктуры Украины передало коммунальному предприятию «Николаевский международный аэропорт» 83 единицы специальной техники для его полноценной работы.

Также напомним, ранее Владислав Криклий заявлял, что считает нецелесообразным вкладывать из государственного бюджета деньги в развитие аэропорта Николаева, поскольку в Херсоне уже есть работающий аэропорт, где, по мнению министра, посадочная полоса в лучшем состоянии.

При этом, в феврале на видеохостинге YouTube канале «Pilot Sky Ukraine» была опубликована видеозапись из кабины пилотов рейса из Шарм-Эль-Шейха при посадке самолета Boeing737 в Николаевском международном аэропорту. В ходе подлета к аэродрому пилоты ведут диалог и плохо оценивают работу диспетчерской службы, которая помогала сажать самолет. После того, как самолет коснулся земли, пилоты заявили о хорошем состоянии полосы.

В свою очредь глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявлял, что коммунальное предприятие «Николаевский международный аэропорт» можно переквалифицировать на грузовые перевозки, либо отдать в концессию.

В июле Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков вместе с главой фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией рассказали об идее создать на территории «Николаевского международного аэропорта» стоянку для вертолетов.

Также напомним, что 1 августа 2020 года, Николаевский международный аэропорт впервые за 13 лет принял первый регулярный рейс из Киева, который выполняла компания «Роза Ветров» («Windrose Airlines»). Глава Николаевской ОГА Александр Стадник поблагодарил всех участников восстановления работы КП «Николаевский международный аэропорт».

Как известно, ремонт аэровокзала николаевского аэропорта начался еще летом 2017 года. Тогда народный депутат Украины Давид Макарьян заявлял, что «генеральным подрядчиком» является Григорий Стерпул – председатель правления ОАО «Жилпромстрой-8». Более того, облгосадминистрация заявляла о намерениях запустить аэропорт в конце ноября – в начале декабря 2017 года, то есть до проведения торгов по ремонту аэровокзала. Как известно, аукцион по определению подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту здания аэропорта Николаева состоялся только 4 января 2018 года – уже после того, как «Жилпромстрой-8» выполнил первую очередь ремонта здания. Однако победу в торгах на 102 миллиона гривен выиграла киевская компания «ЕИС», а не «Жилпромстрой-8».

Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко ранее говорил, что даже не знал, какая фирма ремонтировала терминал аэропорта «Николаев» до проведения тендера. Однако после Алексей Савченко поблагодарил Бога за то, что компания «Жилпромстрой-8» Григория Стерпула сделала капитальный ремонт в здании аэровокзала КП «Николаевский международный аэропорт» без каких-либо документов.

4 апреля 2019 года Хозяйственный суд Николаевской области принял решение взыскать с коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» в пользу строительной компании «Жилпромстрой-8» 39,8 миллиона гривен за проделанные работы по реконструкции здания аэровокзала, а также еще 605 тысяч гривен судебного сбора.

Федор Барна заявил, что вместо судебных тяжб предприятие может заключить с компанией «Жилпромстрой-8» мировое соглашение при условии, что сумма выплаты уменьшается до 22 миллионов.

Действующий на тот момент глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко переложил ответственность за вопросы КП «Николаевский международный аэропорт» на своего заместителя Валентина Гайдаржи, отказавшись комментировать судебные тяжбы вокруг коммунального предприятия.

Тогдашний первый заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Вячеслав Бонь обвинил бывшее руководство КП «Николаевский международный аэропорт» в тендерных махинациях, из-за чего аэропорт должен выплатить 40 миллионов компании «Жилпромстрой-8».

11 июня 2019 года Соломенский суд города Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть производство в связи с вероятными нарушениями при ремонте здания николаевского аэропорта компанией «Жилпромстрой-8».

20 февраля 2020 года Одесский апелляционный суд отменил решение Хозяйственного суда Николаевской области о взыскании с коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» в пользу строительной компании «Жилпромстрой-8» 39,8 миллиона гривен за проделанные работы по реконструкции здания аэровокзала.

18 июня 2020 года директор КП «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна заявил, что Верховный суд Украины отказал в удовлетворении иска строительной компании «Жилпромстрой-8» с просьбой взыскать 39,8 миллиона гривен за проделанные работы по реконструкции здания аэровокзала.

Соломенский суд города Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть производство в связи с вероятными нарушениями при ремонте здания николаевского аэропорта компанией «Жилпромстрой-8».

Также напомним, что директор строительной компании «Жилпромстрой-8» Григорий Стерпул, который уже больше года пытается отсудить у КП «Николаевский международный аэропорт» 39,8 миллиона гривен за проделанные работы по реконструкции здания аэровокзала, рассказал, как он выполнял работы, и кто его вынудил взяться за этот объект.