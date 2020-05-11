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Пилоты авиакомпании «Sky Up» и министр инфраструктуры Владислав Криклий разошлись во мнениях относительно качества взлетно-посадочной полосы в аэропорту Николаева. Об этом сообщают НикВести.
Как известно, накануне министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что считает нецелесообразным вкладывать из государственного бюджета деньги в развитие аэропорта Николаева, поскольку в Херсоне уже есть работающий аэропорт, где, по мнению министра, посадочная полоса в лучшем состоянии.
Стоит отметить, что по словам источника НикВести в Николаевском международном аэропорту, министр инфраструктуры Владислав Криклий там никогда не был.
При этом, в феврале на видеохостинге YouTube канале «Pilot Sky Ukraine» была опубликована видеозапись из кабины пилотов рейса из Шарм-Эль-Шейха при посадке самолета Boeing737 в Николаевском международном аэропорту. В ходе подлета к аэродрому пилоты ведут диалог и плохо оценивают работу диспетчерской службы, которая помогала сажать самолет. После того, как самолет коснулся земли пилоты заявили о хорошем состоянии полосы. Далее приводим отрывок диалога пилотов:
— Полоса еще более-менее нормальная, — говорит первый пилот.
— Да, очень хорошая полоса, — отвечает его коллега.
— Да, они что, новую полосу сделали?
— Нет, это не новая
— Не новая? Она такая и была? Может просто тут никто не летал, вот они ее и не убили? А вот покраска. Покрасили же наверное недавно.
Напомним, взлетно-посадочная полоса в Николаевском международном аэропорту была восстановлена в 2017 году за 24 миллиона гривен которые были выделены из бюджета Николаевским городским советом.
Что касается аэропорта Херсона, то само руководство предприятия еще год назад жаловалось на проблемы с посадочной полосой. Она была построена еще в 1979 году и с тех пор капитально не ремонтировалась.
В июне 2019 года начальник аэродромной службы аэропорта «Херсонского международного аэропорта» Павел Голованов в комментарии журналистам заявил, что предприятие может прекратить свою деятельность из-за устаревшей и требующей ремонта взлетно-посадочной полосы. В январе 2020 года интернет-издание Херсон Типичный писало, что ремонт полосы к тому времени так и не начался. Тогда первый заместитель главы Херсонского областного совета Василий Зеленчук заявлял, что он надеется на то, что Кабинет министров Украины профинансирует ремонт полосы, которая полностью износилась.
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Пилоты авиакомпании «Sky Up» и министр инфраструктуры Владислав Криклий разошлись во мнениях относительно качества взлетно-посадочной полосы в аэропорту Николаева. Об этом сообщают НикВести.
Как известно, накануне министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что считает нецелесообразным вкладывать из государственного бюджета деньги в развитие аэропорта Николаева, поскольку в Херсоне уже есть работающий аэропорт, где, по мнению министра, посадочная полоса в лучшем состоянии.
Стоит отметить, что по словам источника НикВести в Николаевском международном аэропорту, министр инфраструктуры Владислав Криклий там никогда не был.
При этом, в феврале на видеохостинге YouTube канале «Pilot Sky Ukraine» была опубликована видеозапись из кабины пилотов рейса из Шарм-Эль-Шейха при посадке самолета Boeing737 в Николаевском международном аэропорту. В ходе подлета к аэродрому пилоты ведут диалог и плохо оценивают работу диспетчерской службы, которая помогала сажать самолет. После того, как самолет коснулся земли пилоты заявили о хорошем состоянии полосы. Далее приводим отрывок диалога пилотов:
— Полоса еще более-менее нормальная, — говорит первый пилот.
— Да, очень хорошая полоса, — отвечает его коллега.
— Да, они что, новую полосу сделали?
— Нет, это не новая
— Не новая? Она такая и была? Может просто тут никто не летал, вот они ее и не убили? А вот покраска. Покрасили же наверное недавно.
Напомним, взлетно-посадочная полоса в Николаевском международном аэропорту была восстановлена в 2017 году за 24 миллиона гривен которые были выделены из бюджета Николаевским городским советом.
Что касается аэропорта Херсона, то само руководство предприятия еще год назад жаловалось на проблемы с посадочной полосой. Она была построена еще в 1979 году и с тех пор капитально не ремонтировалась.
В июне 2019 года начальник аэродромной службы аэропорта «Херсонского международного аэропорта» Павел Голованов в комментарии журналистам заявил, что предприятие может прекратить свою деятельность из-за устаревшей и требующей ремонта взлетно-посадочной полосы. В январе 2020 года интернет-издание Херсон Типичный писало, что ремонт полосы к тому времени так и не начался. Тогда первый заместитель главы Херсонского областного совета Василий Зеленчук заявлял, что он надеется на то, что Кабинет министров Украины профинансирует ремонт полосы, которая полностью износилась.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
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