Пилоты авиакомпании «Sky Up» и министр инфраструктуры Владислав Криклий разошлись во мнениях относительно качества взлетно-посадочной полосы в аэропорту Николаева. Об этом сообщают НикВести.

Как известно, накануне министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что считает нецелесообразным вкладывать из государственного бюджета деньги в развитие аэропорта Николаева, поскольку в Херсоне уже есть работающий аэропорт, где, по мнению министра, посадочная полоса в лучшем состоянии.

Стоит отметить, что по словам источника НикВести в Николаевском международном аэропорту, министр инфраструктуры Владислав Криклий там никогда не был.

При этом, в феврале на видеохостинге YouTube канале «Pilot Sky Ukraine» была опубликована видеозапись из кабины пилотов рейса из Шарм-Эль-Шейха при посадке самолета Boeing737 в Николаевском международном аэропорту. В ходе подлета к аэродрому пилоты ведут диалог и плохо оценивают работу диспетчерской службы, которая помогала сажать самолет. После того, как самолет коснулся земли пилоты заявили о хорошем состоянии полосы. Далее приводим отрывок диалога пилотов:

— Полоса еще более-менее нормальная, — говорит первый пилот. — Да, очень хорошая полоса, — отвечает его коллега. — Да, они что, новую полосу сделали? — Нет, это не новая — Не новая? Она такая и была? Может просто тут никто не летал, вот они ее и не убили? А вот покраска. Покрасили же наверное недавно.

Напомним, взлетно-посадочная полоса в Николаевском международном аэропорту была восстановлена в 2017 году за 24 миллиона гривен которые были выделены из бюджета Николаевским городским советом.

экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян во время визита в Николаев

Что касается аэропорта Херсона, то само руководство предприятия еще год назад жаловалось на проблемы с посадочной полосой. Она была построена еще в 1979 году и с тех пор капитально не ремонтировалась.

В июне 2019 года начальник аэродромной службы аэропорта «Херсонского международного аэропорта» Павел Голованов в комментарии журналистам заявил, что предприятие может прекратить свою деятельность из-за устаревшей и требующей ремонта взлетно-посадочной полосы. В январе 2020 года интернет-издание Херсон Типичный писало, что ремонт полосы к тому времени так и не начался. Тогда первый заместитель главы Херсонского областного совета Василий Зеленчук заявлял, что он надеется на то, что Кабинет министров Украины профинансирует ремонт полосы, которая полностью износилась.