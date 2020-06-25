Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что коммунальное предприятие «Николаевский международный аэропорт» можно переквалифицировать на грузовые перевозки, либо отдать в концессию.

Такое мнение Давид Арахамия высказал вчера, 23 июня, во время пресс-конференции по случаю презентации Штаба партии «Слуга народа» в Николаеве, передают НикВести.

По мнению Давида Арахамии, финансировать и Херсонский и Николаевский аэропорты бессмысленно, так как рейсы выполняемые ими будут убыточными. Потому политик озвучил идею об объединении аэродромов в ходе которого аэропорт Николаев будет принимать грузы, а Херсон будут принимать пассажирские рейсы.

— Есть два аэропорта — херсонский и николаевский. Оба аэропорта недогружены. Николаев сейчас вообще не загружен, но в целом, если оценивать потенциал, то говоря что с точки пассажирских перевозок, если открыть оба аэропорта на полную, то убыточными рейсы будут и там, и там, потому что недостаточно пассажиропотока. Если разделить между ними зоны влияния... Сегодня мы разговаривали с губернатором Херсонской области и они гипотетически допускают вопрос обмена акциями, чтобы Николаевская и Херсонская община владели обоими аэропортами, чтобы исключить конфликт интересов. Мы вдвоем должны конкурировать против Одессы, два региона, вместо того, чтобы конкурировать друг с другом. Николаевцам очень не понравится этот ответ, но напрашиваться концепция и стратегия, чтобы пассажирские перевозки делали с Херсона, потому что там есть Крым. А из Крыма где-то 30 процентов пассажиропотока. Крымчане не поедут в Николаев, им сюда объективно далеко. А грузовые все перевозки перекинуть на Николаев. Если мы условно поменяемся акциями, я не знаю пока юридическую модель, то тогда мы получим два коммунальных предприятия, которые будут самоокупаться и давать прибыль в оба областных бюджета и решим этот вопрос наконец-то, — заявил Давид Арахамия.

Давид Арахамия отмечает, что на сегодняшний день авиакомпаний интересует пассажиропоток, которого в Николаеве недостаточно.

— Альтернативный сценарий, это то, о чем говорят оба директора аэропортов. «А нам все равно, давайте я отвечаю за свой аэропорт, давайте дадите денег, мы еще все отремонтируем, договоримся волшебным образом с авиакомпаниями». А с нашими авиакомпаниями знакомил Федора Барну (директора Николаевского аэропорта, - прим.) и они все отмечают, что он цепкий, разобрался в авиаперевозках и так далее, но покажите математику. Люди, коммерческие перевозчики, они даже если мы им даем большие скидки, а Федор готов идти на скидки, например, зимой 50 процентов скидок дадим, обрабатывать самолеты зимой бесплатно будем, сборы на аэропорты и так далее. Но пассажиропотока недостаточно. Мы либо украдем кусочек, где через Херсон летают николаевцы, тогда и у них тоже загнется. Или нам придется каким-то образом стимулировать демографический рост в Николаеве, чтобы больше людей летало. Решения на данный момент нет, его нужно принимать коллегиально, вместе со специалистами. Согласен, что просто датировать ежегодно аэропорт, не имея никакой четкой стратегии — это путь в никуда, — отметил Давид Арахамия.

Помимо этого политик озвучил второй вариант развития аэропорта в Николаеве согласно которому его можно отдать в концессию, либо привлечь Министерство обороны Украины к использованию аэродрома.

— Есть альтернативный вариант. Мы приняли закон о концессии. Возможно отдать в концессию какому-то оператору. Община перестанет финансировать и это каким-то образом закрутится. Если Минобороны будет использовать наш аэропорт как резервный или как основной для каких-то пассажирских или грузопотоков военных, оно должно софинансировать. Тогда мы уменьшаем нагрузку на общину и условно покрываем наши постоянные расходы. Вот задача решена. Точной стратегии нет. Я вам набросал, какие есть направления. В каждом направлении надо бежать. Лично моя позиция, чтобы николаевцы имели возможность летать из Николаева и в Николаев на самолетах, — резюмировал Давид Арахамия.

Как известно, в 2018 году Николаев пытался запустить авиарейсы в Киев, однако руководству предприятия не удалось наладить регулярные сообщения из Николаева в Киев. В январе 2018 года Федор Барна заявил, что авиарейс «Николаев-Киев» временно приостановлен.

В октябре 2019 года директор коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна заявил, что украинский бизнесмен Игорь Коломойский пообещал помочь Николаеву в обеспечении регулярных рейсов на Киев с помощью авиакомпании «Роза Ветров» («Windrose Airlines»).

Уже 11 февраля 2020 года «Роза Ветров» внесла в свое расписание рейсы «Киев – Николаев – Киев», которые планировала выполнять на ежедневной основе с 18 мая. Однако, из-за карантина эти планы пришлось отменить.

Однако, уже в мае 2020 года авиакомпания заявила, что планирует с 1 июля запустить еждневные рейсы из Киева в Николаев и обратно. Улететь из Киева в Николаев согласно информации представленной на сайте компании можно было со 2 июля, стоимость билета на одного пассажира от 793 гривен.

Напомним, Федор Барна заявил, что в октябре 2020 года из Николаева начнет летать лоукостер в Европу. Также он заявлял, что возобновление полетов из аэропорта ожидается уже в июле, а также рассказывал о новый рейсах из Николаева в Германию и Польшу.

Уже 19 июня Федор Барна заявил, что из-за того, что Кабинет Министров Украины продлил в стране карантин, авиакомпания «Windrose Airlines» решила перенести дату старта полетов из Николаева в Киев.

Глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что КП «Николаевский международный аэропорт» после карантина продолжит свою работу и будет принимать «сотни и тысячи самолетов» со всего мира.

Также напомним, что пилоты авиакомпании «Sky Up» и министр инфраструктуры Владислав Криклий разошлись во мнениях относительно качества взлетно-посадочной полосы в аэропорту Николаева.

Владислав Криклий заявил, что считает нецелесообразным вкладывать из государственного бюджета деньги в развитие аэропорта Николаева, поскольку в Херсоне уже есть работающий аэропорт, где, по мнению министра, посадочная полоса в лучшем состоянии.

При этом, в феврале на видеохостинге YouTube канале «Pilot Sky Ukraine» была опубликована видеозапись из кабины пилотов рейса из Шарм-Эль-Шейха при посадке самолета Boeing737 в Николаевском международном аэропорту. В ходе подлета к аэродрому пилоты ведут диалог и плохо оценивают работу диспетчерской службы, которая помогала сажать самолет. После того, как самолет коснулся земли, пилоты заявили о хорошем состоянии полосы.