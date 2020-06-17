Кабинет Министров Украины продолжит действие адаптивного карантина до 31 июля.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, в среду, 17 июня.

— Учитывая рост числа коронабольных, мы продолжим действие адаптивного карантина до 31 июля этого года. Также сегодня мы рассмотрим предложенный Министерством здравоохранения обновленный подход к адаптивному карантину, который предусматривает возможность усиления карантина в отдельных регионах, если этого потребует ситуация, — заявил Денис Шмыгаль.

Денис Шмыгаль анонсировал постановление, которое изменит начало графика работы в отдельных сферах, чтобы растянуть «часы пик» в общественном транспорте.

Напомним, в правительстве назвали причиной увеличения случаев заболевания COVID-19 не является увеличение количества тестов, это произошло из-за ослабления карантина в Украине.

Также напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 758 человек, зафиксирован 31 летальный случай, 415 пациентов выздоровели.