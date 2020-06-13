Причиной увеличения случаев заболевания COVID-19 не является увеличение количества тестов, это произошло из-за ослабления карантина в Украине.

Об этом в ходе брифинга главного санитарного врача заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, пишет Украинская правда.

– Динамика, которая у нас есть, она показывает, что иногда увеличение количества тестирований не влечет за собой увеличение количества выявленных больных коронавирусной болезнью. Мы связываем увеличение количества выявления случаев коронавирусной болезни, которые регистрируются в течение последних трех дней, именно со смягчением карантинных мероприятий, - сказал он.

В частности, по словам Ляшко, причина в том, что субъекты хозяйствования не соблюдают противоэпидемические мероприятия. Среди них перевозчики и заведения общественного питания. Например, проверки показали, что каждый шестой объект продажи продуктов питания имеет те или иные нарушения. Это и большие скопления людей, и отсутствие антисептиков и масок на лицах.

Напомним, за прошедшие сутки, 12 июня, в Украине зафиксировали 753 случая заражения коронавирусом, что является самым большим суточным количеством случаев COVID-19 с начала эпидемии.