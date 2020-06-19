Директор коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна заявил, что из-за того, что Кабинет Министров Украины продлил в стране карантин, авиакомпания «Windrose Airlines» решила перенести дату старта полетов из Николаева в Киев.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести.

По словам Федора Барны, первый полеты из Николаева в киев стартуют 1 августа.

— В связи с тем, что в стране продлили карантин по конец июля и так как МАУ имеет большие планы на международные полеты, компания «Роза Ветров» сместила первый полет (из Николаева в Киев, - прим.) на первое августа. Это не от них, ни от нас зависит. Тут вопрос в карантине, — заявил Федор Барна.

Как известно, в 2018 году Николаев уже пытался запустить авиарейсы в Киев, однако руководству предприятия не удалось наладить регулярные сообщения из Николаева в Киев. В январе 2018 года Федор Барна заявил, что авиарейс «Николаев-Киев» временно приостановлен.

В октябре 2019 года директор коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна заявил, что украинский бизнесмен Игорь Коломойский пообещал помочь Николаеву в обеспечении регулярных рейсов на Киев с помощью авиакомпании «Роза Ветров» («Windrose Airlines»).

Уже 11 февраля 2020 года «Роза Ветров» внесла в свое расписание рейсы «Киев – Николаев – Киев», которые планировала выполнять на ежедневной основе с 18 мая. Однако, из-за карантина эти планы пришлось отменить.

Однако, уже в мае 2020 года авиакомпания заявила, что планирует с 1 июля запустить еждневные рейсы из Киева в Николаев и обратно. Улететь из Киева в Николаев согласно информации представленной на сайте компании можно было со 2 июля, стоимость билета на одного пассажира от 793 гривен.

Напомним, Федор Барна заявил, что в октябре 2020 года из Николаева начнет летать лоукостер в Европу. Также он заявлял, что возобновление полетов из аэропорта ожидается уже в июле, а также рассказывал о новый рейсах из Николаева в Германию и Польшу.

Глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что КП «Николаевский международный аэропорт» после карантина продолжит свою работу и будет принимать «сотни и тысячи самолетов» со всего мира.

Также напомним, что Верховный суд Украины отказал в удовлетворении иска строительной компании «Жилпромстрой-8» с просьбой взыскать 39,8 миллиона гривен за проделанные работы по реконструкции здания аэровокзала.

Как известно, ремонт аэровокзала николаевского аэропорта начался еще летом 2017 года. Тогда народный депутат Украины Давид Макарьян заявлял, что «генеральным подрядчиком» является Григорий Стерпул – председатель правления ОАО «Жилпромстрой-8». Более того, облгосадминистрация заявляла о намерениях запустить аэропорт в конце ноября – в начале декабря 2017 года, то есть до проведения торгов по ремонту аэровокзала. Как известно, аукцион по определению подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту здания аэропорта Николаева состоялся только 4 января 2018 года – уже после того, как «Жилпромстрой-8» выполнил первую очередь ремонта здания. Однако победу в торгах на 102 миллиона гривен выиграла киевская компания «ЕИС», а не «Жилпромстрой-8».

4 апреля 2019 года Хозяйственный суд Николаевской области принял решение взыскать с коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» в пользу строительной компании «Жилпромстрой-8» 39,8 миллиона гривен за проделанные работы по реконструкции здания аэровокзала, а также еще 605 тысяч гривен судебного сбора.

11 июня 2019 года Соломенский суд города Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть производство в связи с вероятными нарушениями при ремонте здания николаевского аэропорта компанией «Жилпромстрой-8».

20 февраля 2020 года Одесский апелляционный суд отменил решение Хозяйственного суда Николаевской области о взыскании с коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» в пользу строительной компании «Жилпромстрой-8» 39,8 миллиона гривен за проделанные работы по реконструкции здания аэровокзала.