Кабмин исключил из списка объектов большой приватизации три госкомпании: «Государственную продовольственно-зерновую корпорацию Украины», «Артемсоль» и «Хлеб Украины».

Об этом говорится в распоряжении правительства от 21 октября.

Обновленный перечень объектов большой приватизации опубликовали на сайте Верховной Рады. Среди объектов, в частности — «Центрэнерго», «Одесский припортовый завод» и АО «Объединенная горно-химическая компания».

Отметим, что в Украине действует мораторий на продажу объектов большой приватизации на период карантина. 2 сентября Рада приняла закон, который разрешает подготовку к продаже объектов большой приватизации, но запрещает проведение аукционов по их продаже.

Напомним, Верховная рада Украины запретила аукционы по продаже объектов большой приватизации на время карантина, установленного Кабинетом министров. Нардепы приняли соответствующий законопроект № 3552.