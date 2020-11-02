Третья презентация компании Apple состоится 10 ноября. На ней может состояться презентация Macbook с собственным процессором ARM.
Об этом сообщает 9to5mac.
Презентация названа «One more thing». Ее трансляция на сайте Apple запланирована на 19:00 по киевскому времени 10 ноября.
Ожидается, что на этой презентации компания покажет первый Mac на базе процессоров ARM.
Первым компьютером Apple на процессоре ARM собственной разработки должен стать 13-дюймовый MacBook Pro. Ноутбук оснастят 5-нм SoC A14X, производной от A14, использующейся в iPad Air и iPhone 12.
Особенностью новых процессоров станет улучшенная производительность и экономичность.
Напомним, за последний квартал 2020 года акции Apple упали более чем 5% (порядка $100 млрд). Это самое высокое квартальное падение за два года.
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Третья презентация компании Apple состоится 10 ноября. На ней может состояться презентация Macbook с собственным процессором ARM.
Об этом сообщает 9to5mac.
Презентация названа «One more thing». Ее трансляция на сайте Apple запланирована на 19:00 по киевскому времени 10 ноября.
Ожидается, что на этой презентации компания покажет первый Mac на базе процессоров ARM.
Первым компьютером Apple на процессоре ARM собственной разработки должен стать 13-дюймовый MacBook Pro. Ноутбук оснастят 5-нм SoC A14X, производной от A14, использующейся в iPad Air и iPhone 12.
Особенностью новых процессоров станет улучшенная производительность и экономичность.
Напомним, за последний квартал 2020 года акции Apple упали более чем 5% (порядка $100 млрд). Это самое высокое квартальное падение за два года.