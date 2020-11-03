Renault Arkana в странах Восточной Европы получит название Megane Conquest из-за прозвища преступника из Сербии. Ранее скандал вызвало начало производства этой модели в Украине.

Французский бренд Renault превратит новый кроссовер Arkana в модель Megane Conquest в странах Восточной Европы, пишет Новое время.

С технической точки зрения эти модели будут идентичными, разве что новый Megane Conquest построят на «европейской» платформе CMF-B от Clio и Captur. Украинская же Arkana строится на «глобальной» версии B0, которая имеет больше общего с Renault Duster. Это объясняется фактической поставкой модели в нашу страну из заводов Renault в России.

Авто также получит версии со спортивным обвесом R.S. Line и гибридную силовую установку E-Tech.

Переименование новой Arkana носит, скорее, идеологический характер: дело в том, что «Аркан» — это псевдоним сербского военно-политического деятеля Желько Ражнатовича, который разыскивался Интерполом за различные преступления, включая грабежи и убийства в нескольких странах Европы.

Напомним, в Германии против немецкого автоконцерна Volkswagen, выдвинули коллективный иск более 470 тыс. владельцев дизельных автомобилей.