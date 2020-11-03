Для строительства нового аэропорта в Закарпатской области рассматривают 4 потенциальные локации — Мукачево, Хуст, а также села Среднее и Ратовцы.

Об этом сообщает Центр Транспортных Стратегий со ссылкой на Госагентство инфраструктурных проектов.

— Аэродром нового аэропорта на Закарпатье — рабочая группа рассмотрела 4 потенциальные локации для строительства аэродрома. Сейчас рассматриваются плюсы и минусы локаций для определения оптимального места строительства. Уже в этом месяце начнутся изыскательские работы, — написал в Facebook глава «Укринфрапроекта» Кирилл Хомяков.

В то же время на запрос издания в ведомстве предоставили перечисленный выше перечень потенциальных локаций и добавили, что список является окончательным, а другие места для строительства аэропорта рассматривать не будут.

Отмечается, что Закарпатье посетила рабочая группа в составе специалистов Мининфраструктуры, Госавиаслужбы и ГП «Фининпро».

— Далее начнут передпроектные работы, куда входит съемка высотных препятствий, которая поможет решить, как можно разместить полосу в том или ином месте. На проектные работы правительство утвердило 30 миллионов гривен, — говорится в сообщении.

Сообщается, что ранее идея строительства аэропорта в Мукачево звучала чаще всего. В то же время Хуст как потенциальную локацию для нового аэропорта называл в 2018 году тогдашний министр инфраструктуры Владимир Омелян.

— Село Среднее расположено на полпути между Ужгородом и Мукачево. С идеей строительства аэропорта здесь выступалооодна из местных государственных агропредприятий, которая располагает соответствующими земельными участками. Село Ратовцы расположено к югу от Ужгорода, в 11 километров от нынешнего аэропорта. Новую воздушную гавань намерены построить до 2023 года. На строительство аэропорта потребуется ориентировочно 3 миллиардов гривен — на аэродром и 1 миллиард гривен — на терминал и объекты, которые будут строить частный инвестор, — добавили в ЦТС.

Напомним, новый аэропорт в Закарпатской области планируют построить до 2023 года. Инвестиции в строительство, по предварительным оценкам, должны составить от 3 до 4 миллиардов гривен.