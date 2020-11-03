Украинские авиакомпании из-за коронакризиса в среднем уволили 30% сотрудников.

Об этом в интервью Укринформу рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, украинским авиаперевозчикам пришлось сократить и обслуживающий персонал, и летный состав, и стюардесс с пилотами.

— Считаю это самыми большими их потерями — людей готовили, в них вкладывали. Сейчас они, наверное, и не смогут устроиться за границей — пока что дефицит предложений. И надеюсь, восстановление мировой авиации — не за горами, а мы будем своевременно реагировать на это. А пока что и идею создания национального перевозчика далеко не прячем. Именно в такие времена становится понятно, что трудно зависеть от кого-либо извне, собственные «крылья» — это стратегия безопасности, — акцентировал внимание министр.

Он отметил, что в данный момент в Мининфраструктуры нет ресурсов для того, чтобы помочь отечественным авиакомпаниям преодолеть последствия пандемии.

— Мне жаль, всем бы помог, но в настоящее время проблемы компаний — на плечах их владельцев. Не теряем надежды найти инструмент поддержки, чтобы пережили этот турбулентный период пандемии, продержались до следующего летнего сезона, — добавил Владислав Криклий.

Ранее сообщалось, что туристическая отрасль получила убыток в размере 730 миллиардов долларов за 8 месяцев 2020 года в результате сокращения числа туристических поездок по всему миру из-за пандемии коронавируса.