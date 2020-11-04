Управление образования Николаевского городского совета собирается потратить на услуги по организации питания в учебных заведениях города на 2021 год 120,5 миллионов гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, чиновники управления образования объявили торги на услуги по организации питания в учебных заведениях города с ожидаемой стоимостью работ в 120 миллионов 509 тысяч 935 гривен.

В соответствии с тендерным заданием, подрядчик должен будет до конца 2021 года осуществлять работу столовых в 4 гимназиях, муниципальном коллегиуме, 3 лицеях, 51 общеобразовательной школе, специализированном учебно-воспитательном комплексе, клубе юных моряков, 61 детском саду и муниципальном академическом колледже.

На сегодняшний день идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона, который состоится 29 декабря 2020 года.

Напомним, исполком Николаевского городского совета принял решение с нового года увеличить финансирование для питания детей в учебных учреждениях города Николаева.