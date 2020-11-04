Главу Черниговской райгосадминистрации Сергея Журмана, который также является депутатом Черниговского областного совета, задержали при получении взятки, которую он требовал с местного жителя за решение земельного вопроса.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

В ведомстве сообщили, что Сергей Журман требовал 10 тысяч долларов у местного жителя за выдачу распоряжения на разработку детального плана территории и изменение целевого назначения участка в 6 гектаров в Черниговской области.

Главу РГА задержали при получении всей суммы взятки. Продолжается следствие по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды в большом размере или служебным лицом, занимающим ответственное положение). Следствие расследует возможные другие факты коррупции чиновника.

Руководитель Черниговской облгосадминистрации Анна Коваленко заявила, что уже подала прошение об увольнении Сергей Журмана, который был назначен на должность в июле 2020 года президентом Владимиром Зеленским. Об этом она написала у себя в Facebook.

На должность главы РГА Сергей Журман был назначен в июне этого года президентом Владимиром Зеленским. Он является депутатом Черниговского областного совета от партии «УКРОП». На прошедших местных выборах он баллотировался в облсовет от партии «Слуга народа».