Американский стартап Beam Global получил грант транспортного агентства округа Фресно в Калифорнии на разработку и испытания мобильной солнечной системы зарядки аккумуляторов электрических самолетов.

Об этом пишет ЦТС.

Компания уже провела демонстрационные испытания модифицированной зарядной станции EV ARC, серийно выпускаемой для зарядки электромобилей.

Новые солнечные зарядные станции для самолетов планируется использовать в небольших аэропортах и на аэродромах.

Некоторые небольшие аэродромы США дорого, сложно или вовсе невозможно подключить к общей электросети. Это может быть связано как с удаленным расположением таких аэродромов, так и со сложностями в получении разрешительной документации на подключение. Предполагается, что новые солнечные зарядные станции позволят решить эту проблему. Для таких станций не нужно будет строить дополнительную инфраструктуру, а сами они могут быть перемещены в течение нескольких минут в любую удобную точку аэродрома.

Демонстрационные испытания модифицированной зарядной станции EV ARC состоялись 29 октября 2020 года в муниципальном аэропорту Ридли в Калифорнии. Устройство использовалось для зарядки аккумуляторных батарей электрического самолета Pipistrel Alpha Electro. Четыре таких летательных аппарата приобрели калифорнийские города Ридли и Мендота в рамках проекта по развитию экологичного транспорта.

Сообщается, что зарядная станция EV ARC состоит из двух модулей: солнечной зарядной станции с системой слежения за движением солнца и аккумуляторной батареи. Первая используется для зарядки батареи, а вторая - для зарядки электросамолетов.

Состоявшиеся демонстрационные испытания признаны успешными. Другие подробности о разработке пока не разглашаются.