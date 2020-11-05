Коммунальное предприятие «Николаевский международный аэропорт» закупит реагентов для обработки самолетов на 750 тысяч гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса аэропорт 29 октября объявил торги по закупке жидкости для обработки воздушных судов в зимний период с ожидаемой стоимостью в 750 тысяч 750 гривен. За эти деньги подрядчик должен будет до 31 декабря 2021 года предоставить аэропорту 10 тысяч 500 литров жидкости.

На данный момент идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона, который должен состоятся 13 ноября.

Отметим, в одном из выпусков программы журналистских расследований «Чергова зрада» рассказывается о том, что КП «Николаевский международный аэропорт» закупило деайсер — машину для обработки самолетов от льда в зимний период — по завышенной цене у новосозданной фирмы, переплатив почти 2 миллиона гривен.

Напомним, «Николаевский международный аэропорт» закупит реагентов для борьбы с гололедом на 500 тысяч гривен.