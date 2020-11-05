Коммунальное предприятие «Николаевский международный аэропорт» три раза подряд не смогло найти подрядчика, который за 3,1 миллиона гривен проведет испытание и настройку нового радиотехнического и светосигнального оборудования.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, аэропорт первый раз объявил торги по выполнению летной проверки и настройки параметров наземных радиотехнических средств посадки и светосигнального оборудования при вводе в эксплуатацию на аэродроме Николаев на ожидаемую сумму в 2 миллиона 750 тысяч гривен, еще 5 сентября.

В тендерной документации указано, что за эту сумму подрядчик выполнит все запланированные работы до 30 сентября 2021 года. Примечательно, что коммунальное предприятие не опубликовало тендерное задание и технические требования к запланированным испытаниям и компании, которая в будущем будет их проводить.

Также отметим, что в соответствии с «Правилами организации и проведения наземных и летных проверок наземных средств радиотехнического обеспечения полетов и светосигнального оборудования» от 23 марта 2005 года подобные работы выполняются специализированным самолетом-лабораторией, который осуществляет взлет, облет и посадку на аэродром.

Однако никто так и не подал документы для участия в аукционе. После этого аэропорт повысил ожидаемую стоимость работ до 3,1 миллиона гривен и 26 сентября объявил повторный тендер, который в итоге также был отменен, из-за того, что документы для участия в аукционе подалось только Государственное предприятие обслуживания воздушного движения.

Третий тендер был объявлен с такой же ожидаемой стоимостью 20 октября, однако также был отменен из-за того, что желание участвовать в закупке изъявило только государственное предприятие, как и в предыдущей закупке.

Напомним, Коммунальное предприятие «Николаевский международный аэропорт» закупит реагентов для обработки самолетов на 750 тысяч гривен.