Архитекторы компании Noiz разработали концепцию футуристического четырехэтажного космопорта Spaceport City, расположенного на острове в Токийском заливе. Об этом сообщает Рopmech.

Космопорт предназначен для отправки туристов в космос. Структура проекта практически не отличается от традиционных аэропортов за исключением того, что на посадочных полосах будут располагаться летательные аппараты, которые могут выходить на околоземную орбиту.

Крыша космопорта покрыта солнечными панелями, однако их расположение позволяет проникать прямым лучам солнца внутрь здания. Это очень важный момент, поскольку, по словам архитекторов проекта, такая конструкция позволит создать внутренние дворики и даже сады, которые будут находиться «будто под открытым небом».

Над общей площадью космопорта возвышаются две башни, каждая из которых отвечает за прибытие отправление пассажиров. Авторы проекта также подчеркивают, что эти два элемента сделают силуэт объекта узнаваемым во всем мире.

Внутри космопорта также будет все необходимое для комфортного пребывания пассажиров внутри здания во время ожидания полета. Внутри будет находиться отель, художественный музей, тренажерный зал, аквариум и даже кинотеатр.

Вместе с некоммерческой организацией Spaceport Japan авторы проекта рассчитывают, что такие космодромы в скором будущем станут важной частью инфраструктуры городов.



