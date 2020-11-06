По результатам экономического аудита правительство установило, что размер нереализованного потенциала Украины за последние 10 лет составляет 1 триллион долларов.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на презентации результатов аудита.
Самую крупную долю в этой цифре занимают полезные ископаемые. По словам главы правительства, правильное использование недр может принести Украине 409 миллиардов долларов.
— В Украине есть более 12 тысяч разведанных месторождений полезных ископаемых. И только треть из них разрабатывается. Фактически, это немного больше 4 тысяч участков, которые сегодня находятся в разработке, — сказал Денис Шмыгаль.
Он заявил, что увеличение добычи полезных ископаемых не означает увеличение экспорта за границу ископаемых в качестве сырья.
— Это означает создание основы для создания высокотехнологичной продукции с добавленной стоимостью. У нас есть нефть и газ, у нас есть руды и драгоценные металлы, — сказал Денис Шмыгаль.
Напомним, ревизия Государственной аудиторской службы Украины обнаружила в Государственном агентстве резерва Украины исчезновение тысяч тонн зерна, просроченные продовольственные товары на сотни миллионов гривень и многомиллионные финансовые махинации, сообщили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
|
Выборы в Николаеве: итоги и цифрыЮрий Ягольник
|
Стартует прием предложений на награждение медалью «Юрист года Николаевщины»Максим Коваль
|
Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облрадиСтанислав Мартиросов
По результатам экономического аудита правительство установило, что размер нереализованного потенциала Украины за последние 10 лет составляет 1 триллион долларов.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на презентации результатов аудита.
Самую крупную долю в этой цифре занимают полезные ископаемые. По словам главы правительства, правильное использование недр может принести Украине 409 миллиардов долларов.
— В Украине есть более 12 тысяч разведанных месторождений полезных ископаемых. И только треть из них разрабатывается. Фактически, это немного больше 4 тысяч участков, которые сегодня находятся в разработке, — сказал Денис Шмыгаль.
Он заявил, что увеличение добычи полезных ископаемых не означает увеличение экспорта за границу ископаемых в качестве сырья.
— Это означает создание основы для создания высокотехнологичной продукции с добавленной стоимостью. У нас есть нефть и газ, у нас есть руды и драгоценные металлы, — сказал Денис Шмыгаль.
Напомним, ревизия Государственной аудиторской службы Украины обнаружила в Государственном агентстве резерва Украины исчезновение тысяч тонн зерна, просроченные продовольственные товары на сотни миллионов гривень и многомиллионные финансовые махинации, сообщили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства.